Přes sto padesát metrů na délku má nová opravárenská hala v brněnských Maloměřicích. Poslouží technikům Českých drah pro údržbu elektrických jednotek i vratných souprav.

Hala v Maloměřicích v Brně má na délku přes sto padesát metrů. | Video: České dráhy

„Zefektivníme tak například údržbu 132 metrů dlouhých jednotek InterPanter, které se nevešly celou svou délkou do původní haly a bylo nutné je servisovat po částech, což prodlužovalo dobu jejich odstavení. Na jednu kolej bude současně také možné přistavit až dvě jednotky RegioPanter. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu,“ řekl ředitel Českých drah Ivan Bednárik.