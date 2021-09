„V rámci koncertu si budou moci diváci prohlédnout jinak veřejnosti nepřístupné umělecké sbírky tohoto paláce, které zahrnují mimo jiné Rubensův cyklus Decius Mus nebo proslulý Zlatý kočár, ve kterém vjel kníže Josef Václav z Lichtenštejna 21. prosince 1738 slavnostně do Paříže jako nově jmenovaný císařský vyslanec ve Francii,“ navnadil umělecký ředitel festivalu s tím, že se koncert koná s podporou Nadace knížete z Lichtenštejna.

Vivaldiho bohatý hudební odkaz představí umělci nejen v podobě instrumentálních koncertů, ale také hudby komorní, duchovní a v žánru opery. „Festival uvede také několik novodobých premiér, včetně pavijské verze Vivaldiho opery Farnace, dvanáct premiér českých, a řadu vivaldiovských objevů z posledních let. Například sonáty z Pisendelovy drážďanské sbírky,” přiblížil ředitel festivalu.

Další koncerty budou následovat v termínech od 2. do 16 října. Představí se na nich špičkové soubory z Itálie, Francie, Španělska i tuzemska. „Jde o soubory, jež patří již po mnoho let k nejlepším interpretům Vivaldiho hudby: Ensemble Matheus, Accademia Bizantina, Gli Incogniti nebo Europa Galante s Fabiem Biondim. V českém debutu na festivalu vystoupí aktuálně i jeden z nejsledovanějších umělců klasické hudby, polský kontratenorista a breakdancer Jakub Józef Orliński,“ vyjmenoval Partyka.

Vídeňský koncert mohou zájemci sledovat také živě. A to už pět minut před čtvrt na osm večer přímo na webu Deníku, který je hlavním mediálním partnerem festivalu:

Nabídne vůbec největší evropskou přehlídku Vivaldiho tvorby za posledních padesát let. „Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 za řízení Václava Lukse ve Vídni uvedou duchovní skladby Antonia Vivaldiho a novodobou světovou premiéru Concertina G dur Johanna Melchiora Pichlera,“ navnadila PR manažerka festivalu Iva Nevoralová.

