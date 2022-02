Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl by byl rád, kdyby linka začala jezdit na konci dubna. „uděláme pro to vše. Máme příslib slotu,“ řekl.

Trasu si vyzkoušelo i zhruba čtyřicet cestujících. Mezi nimi Lukáš Burian z Kuřimi na Brněnsku. Z Vídně pak pokračoval letadlem do německého Dortmundu. „Hlavně jsem byl zvědavý, jak je linka technicky proveditelná. Z Vídně létám přibližně jednou za měsíc, takže kdyby byla úspěšná a funkční, byl bych rád,“ řekl.

Nyní se zpravidla dopravuje do Vídně autobusem, nebo autem. Kromě pracovních cest využívá Burian vídeňské letiště i pro cestu na dovolenou.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková a náměstek hejtmana Lukáš Dubec při cestě podepsali společnou deklaraci. „Máme společný zájem, abychom zlepšili dopravní dostupnost na vídeňské letiště. Chceme Jihomoravanům nabízet poměrně rychlé spojení, aby mohli cestovat dál do celého světa,“ oznámila Vaňková.

Představitelé Brna i Jihomoravského kraje odmítli, že by rezignovali na rozvoj brněnského letiště, kde nyní funguje pouze jedna pravidelná linka do Londýna. „Není to rezignace, ale další cesta, jak nabídnout širší škálu dostupnosti a rozmanitosti letů do celého světa,“ uvedl Dubec.

V kratším čase

Zda, případně v jakém objemu byl Brno a kraj novou přímou linku financoval, zatím není jasné. Bližší podmínky budou předmětem dalších jednání. „Za Brno jsme připravení toto vlakové spojení finančně podpořit,“ prohlásila Vaňková.

Vlak, který absolvoval cestu do Vídně a zpět, měl pět vagonů. „Pro naši společnost je velkou ctí, že může takto spojit Brno a letiště ve Vídni. Na pravidelném spoji jde doba jízdy vlaku snížit až na hodinu a pětatřicet minut,“ zmínil majitel Gepard Express Albert Fikáček.

Provozu této linky mezi Brnem a vídeňským letištěm by se nebránil. „Pokud bude zájem podat nabídku, tak ji připravíme stejně jako ostatní. Pakliže by nebyl koronavirus, určitě linka komerčně provozovat jde,“ reagoval Fikáček.

Jihomoravané mohou cestovat vlakem na vídeňské letiště už nyní, ale jen s přesedáním na vídeňském hlavním nádraží.