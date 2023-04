Namísto moderní lokomotivy a novotou vonících vagonů na železničních tatích v okolí Brna vozí cestující soupravy, které jsou bezmála padesát let staré. Zahájení provozu všech nových vlaků nazvaných Moravia na jižní Moravě totiž nabralo zpoždění. Místo do konce dubna má Škoda Group dodat elektrické vlaky do konce května. O změně termínu již Deník informoval. Nyní kraj řeší, zda uplatní sankce za pozdní dodání vlakových souprav.

Dvouvozová vlaková souprava Moravia. | Foto: se svolením KÚ JmK

„Jihomoravský kraj převzal do majetku všech šest dvouvozových jednotek, čtyřvozovou žádnou. Z jednatřiceti objednaných čtyřvozových je ve zkušebním provozu s cestujícími zatím pět kusů,“ řekla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Původní termín dodávky byl konec loňského roku, ale výrobce nedokázal termín dodržet kvůli komplikacím, které přinesla covidová pandemie. Zatím podle Knotkové není zřejmé, zda kraj uplatní vůči výrobci nějaké sankce. „Pokud budou naplněné podmínky pro uplatnění sankčních ustanovení, Jihomoravský kraj tak učiní. Dokud nejsou jednotky převzaté do majetku kraje, není možné vyčíslit případné smluvní postihy,“ uvedla mluvčí. Informaci přinesl server zdopravy.cz.

Jihomoravský kraj vlaky objednal, aby zajišťovaly dopravu na nejvytíženějších tratích z Brna, tedy směrem do Tišnova, do Blanska, do Křenovic a do Břeclavi s odbočkami do Židlochovic a Hustopečí. Kvůli tomu, že jezdí jen menší část objednaných vlaků, musely České dráhy jako dopravce zajistit náhradní řešení do doby, než kraj bude mít vlaky k dispozici. Loni už totiž vyřadily z provozu padesát let staré jednotky řady 560. Na tratích okolo Brna se tak objevují ve velkém množství staré elektrické lokomotivy z druhé poloviny sedmdesátých let a několik desetiletí staré vagony.

Kraj nové vlaky nakoupil za šest a půl miliardy korun, zhruba pětaosmdesát procent peněz získal z evropských dotací. První vlak s cestujícími vyjel na jižní Moravě loni v září.

Právě kvůli starému vozovému parku Jihomoravský kraj před pár lety schválil nákup sedmatřiceti nových vlakových souprav za skoro sedm miliard korun. Podle Knotkové tak kraj učnil jako první kraj v republice. Vlaky mají dosahovat rychlosti až 160 kilometrů za hodinu. „Provozovatelem budou České dráhy. Od prosince 2024 pak bude nové vlakové jednotky provozovat dopravce, který vzejde ze soutěže,“ doplnila Knotková.

Nové vlaky postupně nakupují i další dopravci, kteří v kraji působí.