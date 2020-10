Lidé se zvířecím příjmením, kteří v neděli do zahrady dorazili, měli vzhledem k mimořádné akci vstup za speciální cenu.

U vybraných zvířat lidé našli otázky, odpovědi na které děti zapisovaly do odpovědníků, které dostaly při vstupu do zoo. Malí návštěvníci se potrápili třeba nad tím, čím se živí dželady, nebo co nejvíce ve volné přírodě ohrožuje lední medvědy a tygry sumaterské. „S otázkami mi pomáhá mamka, všechno nevím. Ale většinou na to spolu přijdeme," pochvaloval si zábavnou stezku třeba osmiletý Jakub, ktrý do zoo dorazil v doprovodu mámy.

Část rodin do zoo spíše než akce přilákalo zejména hezké slunné počasí, otázky na stezce pak vnímali už jen jako příjemný bonus k procházce a pohledu na zvířata. „Zapomněli jsme si vzít tužku, takže všechny otázky neřešíme, ale s malou máme rádi úkoly, takže si je čteme. Zatím se nám nejvíc líbil pohled na klokany, kteří byli blízko plotu, nosály, žirafy a zebry," řekl třeba Ondřej Zatloukal.

Nedílnou součástí oslav Světového dne zvířat v brněnské zoo je i zvýhodněné vstupné v daný den pro všechny návštěvníky se zvířecím příjmením. V pokladně zoo měli už v poledne dlouhý seznam jmen návštěvníků, kteří se příležitost rozhodli využít. „Mám tady třeba Stehlíka, Vlka, Lišku, Zajíce," vypíchla ze seznamu některá jména pokladní.