Úspěch související s napadáním chystaných silničních staveb ze strany spolků zaznamenalo v těchto dnech Ředitelství silnic a dálnic na jihu Moravy. Krajský soud v Brně nyní rozhodl spor s odpůrci dostavby dálnice D52. Žalobu spolku Voda z Tetčic na Brněnsku zamítl a spolek musí ředitelství zaplatit pět tisíc korun jako náhradu nákladů řízení.

Dálnice D52. Perná - státní hranice ČR/Rakousko | Foto: ŘSD

Vyplývá to ze zveřejněného rozsudku k žalobě Vody z Tetčic proti ministerstvu životního prostředí. „Žalobce je povinen zaplatit osobě zúčastněné na řízení na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti částku pět tisíc korun do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku,“ uvedl v rozhodnutí předseda senátu Petr Šebek.

Rozsudek je zatím nepravomocný. Proti rozhodnutí může Voda z Tetčic, jejíž hlavní činností je blokování důležitých dopravních staveb, podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Účastníky žaloby, staré skoro čtyři roky, byl také spolek Děti Země a obec Pasohlávky.

Dálnice D52 přes Břeclavsko zůstává na papíře. Právníci o ni bojují už 27 let

Spolek Voda z Tetčic je známý zejména svou účastí v úředních a soudních řízeních, v nichž poukazuje na chyby při přípravě a několikrát tím dosáhl oddálení nebo zastavení výstavby. Kromě dálnice na Vídeň zasahoval například do velkého městského okruhu v Brně, elektrizaci trati z Brna do Zastávky u Brna nebo další části městského okruhu v Brně.

Krajský soud rozhodl starší spor, v mezičase už totiž silničáři plány na novou podobu dálnice změnili a sloučili jednotlivé úseky do tří etap místo původních sedmi. „První částí je úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny, druhou přechod Novomlýnských nádrží a třetí úsek od nádrží po státní hranici. Celý záměr nyní prochází novým procesem EIA (posouzení vlivu na životní prostředí – pozn. red.),“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Stavba D52 vázne už sedmadvacet let. V roce 1996 silničáři dokončili zatím jediný úsek mezi Rajhradem a Pohořelicemi na Brněnsku. Na připojení jsou rakouští sousedé připraveni už několik let. Tamní dálnici A5 přivedli k českým státním hranicím. Hlavní tah z Brna do Vídně je součástí evropské sítě TEN-T Baltsko-jadranského koridoru a tvoří důležité spojení Polska, Moravy a Rakouska.

Přechod přes vodní nádrž Nové Mlýny povede buď po samostatném násypu nebo vodu překlene sedm metrů vysoká estakáda, tedy most na sloupech. „Podrobnější a přesnější vyhodnocení variant bude předmětem dokumentace EIA. Výsledek, který doporučí k další přípravě jednu z navrhovaných variant bychom měli znát na konci tohoto roku,“ oznámila mluvčí Trubelíková. O celém projektu Deník podrobně informoval.

Podle serveru Zdopravy.cz, jenž na verdikt upozornil, jde pro Vodu z Tetčic v případě D52 o další prohru. Loni v září prohrál spolek u Nejvyššího správního soudu.

Vypuštěný Nesyt opraví. Největší jihomoravský rybník u Mikulova obsadí technika

Dokončení dálnice D52 je jednou ze staveb, která se nedokáže už sedmadvacet let posunout kupředu. Vede z Brna do Pohořelic, kde končí. Na její napojení přitom už u hranic čeká hotová rakouská dálnice A5. Kvůli průtahům je ale její dokončení na české straně stále v nedohlednu.