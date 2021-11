„V podstatě se zopakovala situace z loňska, kdy oddělení s covidovými pacienty jsou pod náporem, a pan ředitel v době krize vyrazil na lyžařskou dovolenou,“ řekl Deníku jeden ze zaměstnanců nemocnice. Kvůli obavě ze ztráty práce chtěl zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Volno šéfa nemocnice Stračára na konci týdne potvrdil sekretariát nemocnice a po dotazu Deníku i ministerstvo obrany, které je zřizovatelem zařízení. „Byl na dlouhodobě plánované dovolené. V den odjezdu nebylo vyhlášení nouzového stavu na pořadu dne,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Vláda ho vyhlásila ve čtvrtek, platí od pátku.

Česko zavádí opatření kvůli nové mutaci covidu: některým cizincům zakáže vstup

Na případ z loňska, kdy na konci října již v době nouzového stavu vyrazil Stračár do Tyrolska a tři dny po svém návratu do Česka měl pozitivní test na koronavirus, upozornil jako první server iHned.cz. Stračár se tehdy hájil tím, že lidé do zahraničí cestovat mohli a v Rakousku jako trenér a lékař doprovázel svou dceru, která závodně lyžuje. „Loňský případ byl uzavřen kázeňským pohovorem s dopadem na ohodnocení,“ upřesnil nyní Deníku mluvčí Pejšek.

Odsloužil přesčasy

Aktuálně se ministerstvo obrany za ředitele brněnské vojenské nemocnice postavilo. „Každý člověk má právo na dovolenou, lékaře nevyjímaje. Před odjezdem byla v rámci týmu vojenské nemocnice pod vedením pana ředitele naplánována strategie dalšího postupu. Bez ohledu na dovolenou je pan ředitel v pravidelném kontaktu se svým týmem i se zástupci resortu a v pondělí 22. a v pátek 26. listopadu se zúčastnil online zasedání krizového štábu Jihomoravského kraje,“ vysvětlil Pejšek.

Zdůraznil, že před svým odjezdem ředitel Stračár v nemocnici odsloužil 109 přesčasovým hodin, včetně služeb na covidových jednotkách a staral se o ventilované pacienty.

Podle informací brněnské vojenské nemocnice tam aktuálně přesáhl počet hospitalizovaných pacientů padesátku, asi deset nemocných obsadilo JIP lůžka. Jako covidária do pátku sloužila oddělení neurologie i psychiatrické.

Vojáci, lékaři i lidé nad 60. Povinné očkování ministerstvo navrhne od 1. března

Zdroj: DeníkPodle zdroje Deníku jednání ředitele Stračára nepřispělo k další motivaci vytížených zdravotníků. Naopak. „Kapitán opustil loď. Vedení nemocnice se navíc na další vlnu dostatečně nepřipravilo. Technicky ani organizačně. Na covidových odděleních jsou zdravotníci pod náporem, někteří jsou na neschopence, personální stav je víc než napjatý. Pomoc od méně vytížených oddělení dosud nefungovala. Žádná výměna sil, vedení vojenské nemocnice od toho dalo ruce pryč,“ tvrdí nespokojený zaměstnanec. Na pomoc do covidárií přijeli alespoň vojáci.

V nemocnici léčí i civilisty, nejen policisty a vojáky. „Kolektiv je semknutý, nechceme vyvolávat konflikty, spíš je řešit. Ale jak jste ve stresu a vyčerpaní, občas už bouchnou saze. Někteří zdravotníci z první linie uvažují o odchodu,“ dodal zdroj redakce.