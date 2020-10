„Zatímco v roce 2014 přišlo ve Znojmě k urnám za první dvě hodiny voleb 5,8 procenta oprávněných voličů, letos to bylo o dvě procenta více. Více voličů přišlo i v rámci správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Znojmo,“ informoval vedoucí správního odboru znojemské radnice Radek Svoboda. Do znojemského správního obvodu spadá osmasedmdesát obcí. Za znojemský volební obvod kandiduje celkem sedm lidí.

Volilo se i ve znojemské nemocnici

Dvaadvacet pacientů se v pátek v Nemocnici Znojmo nahlásilo k volbám. „A to s tím, že největší zájem měli o volby do Senátu. Nejmladší účastník přihlášený k volbám měl pětadvacet let, nejstarší pak šestaosmdesát. Zájem byl oproti jiným volbám a rokům nezvykle vysoký, většinou volí kolem pěti pacientů,“ informovala mluvčí Nemocnice Znojmo Petra Veselá. Ředitel nemocnice, padesátiletý lékař Martin Pavlík, je jedním ze sedmi kandidátů o post senátora za volební obvod Znojmo. Jako nestraník kandiduje za hnutí ANO.

Moravský Krumlov: nepatrně větší zájem je o krajské volby

Nepatrně větší je v Moravském Krumlově zájem o krajské volby ve srovnání se senátními. A to přesto, že právě krumlovští mohou volit svého starostu Tomáše Třetinu do Senátu. „Za dvě hodiny od otevření volebních místností přišlo k urnám vhodit volební lístky do voleb krajských 5,42 procenta oprávněných voličů, zatímco do senátních voleb se zapojilo 5,39 procenta voličů,“ informovala mluvčí jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Ve Znojmě kandidují do Senátu dvě ženy. Poprvé v historii

Bohumila Beranová jako nezávislá kandidátka a Růžena Šalomonová za SPD Tomia Okamury. Za znojemský volební obvod kandidují poprvé v historii do Senátu mezi sedmi kandidáty i dvě ženy.

Online reportáž

„Žen je v politice stále málo. I proto kandiduji,“ řekla sedmačtyřicetiletá podnikatelka Beranová. „Potřebujeme v Senátu osobnosti s vlastním názorem, které se nebojí hájit zájmy druhých,“ naznačila Šalomonová.