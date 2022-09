Hlavními tématy Kováčovy volební kampaně je válka, stejně jako růst cen. Přál by si mír na Ukrajině a nižší ceny potravin nebo bydlení. „Momentálně je ze všeho nejvíc důležitý mír. Každý den nakupuji suroviny. Ceny jsou nehorázné a to je velký problém. Je potřeba všechno toto změnit. Chci aby každý člověk dosáhl na možnost bydlení, aby si mohl koupit jídlo, aby ubylo lidí bez domova,“ říká. Myslet je třeba podle něj hlavně na pracující, matky samoživitelky, lidi ze sociálně vyloučených lokalit a důchodce. Otázku, kolik z toho prezident může skutečně přímo ovlivnit, si však neklade.

Svým oponentům vytýká, že nikdy nepracovali rukama a že jsou odtržení od skutečnosti. „Moji protikandidáti mají obrovskou nevýhodu. Většina z nich pracovala vždy jen na univerzitní půdě, v kancelářích a mezi běžné obyvatele se většinou nedostala. Já jsem se setkával s lidmi bez domova, krmil jsem je, hodně často jsem se dostal do vyloučených lokalit. Viděl jsem matky samoživitelky přemýšlet, jak to udělají, aby zaplatily nájem. Celý život pracuji. Protikandidáti většinou moc fyzicky moc nepracovali. Nevědí, co to je,“ myslí si Kováč.

Recesistický kandidát na Hrad. Do volebního boje v Brně vlétne krkavec Edvard

Je přesvědčený, že rozumí lépe takzvaně běžnému člověku. „Potřebuje se někde vyspat, někde se najíst, potřebuji si aspoň trochu užít život,“ vyjmenovává Kovač. Zkušenost má údajně i s těmi, co nemají ani střechu nad hlavou.

Kováč také podpořil demonstranty z Václavského náměstí, vyzval k obraně demokratických hodnot a odkázal se k principům listopadu 1989. Podle něj se národ musí sjednotit tak, jako tomu bylo tehdy. Tvrdí, že jinak se může stát, že přijde o střechu nad hlavou nebo nebude mít peníze na jídlo. Stále vaří. Pro novináře uvařil „prezidentský“ guláš.

Ve stejný den oznámení kandidatury spustil i svůj web. Sběr podpisů dle svých slov zahájil již před nějakou dobou a nevylučuje ani podporu poslanců a senátorů. Kampaň chystá kontaktní a vyjíždět plánuje i mimo jižní Moravu. Jeho cílem budou nejen větší města, ale i menší obce. Tou příští budou však Bílovice nad Svitavou v okrese Brno-venkov, kde strávil část svého života. „Určitě budeme mluvit s lidmi tváří v tvář tak, jak jsme to dělali doposud. Je dost času a podle současné situace máme obrovskou podporu,“ tvrdí kandidát. Kam všude se chystá, kdy podpisy začal sbírat a kolik jich už celkem má, novinářům říct nechtěl.