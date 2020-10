Tříhodinová cesta vlakem, a pak přímo z nádraží do volební místnosti. Jednačtyřicetiletý Daniel Dvořák sice žije dlouhodobě v Praze, ale trvalé bydliště má stále v Blansku. A jezdí tam z hlavního města volit pravidelně.

Do volební místnosti v Blansku v sobotu kolem oběda přišel Daniel Dvořák v bílém triku, na kterém byly našité červené trenýrky. | Foto: ARCHIV DANIELA DVOŘÁKA

„Dění v Jihomoravském kraji mě stále zajímá. Mám tu rozvětvenou rodinu. Jít k volbám, cítím jako občanskou povinnost. Dát hlas některé opoziční pro evropské straně. Nerad bych tuto možnost, privilegium zahodil. Zatím jsem žádné volby nevynechal a nerad bych to měnil. Nechci být jeden z těch, kteří k volbám nejdou a pak v hospodě mudruji o politice a její změně. Jsem otec dvou krásných dětí a chci pro jejich budoucnost udělat, to co je v mých silách. A jít k volbám je to nejmenší,“ řekl Deníku muž.