Až do jedné z městských částí české metropole zamířila před několika dny výzva z právního odboru hodonínské radnice. Hodonínští apelují na to, aby si majitel starého fordu s pražskou poznávací značkou své odstavené auto konečně odstranil.

Pro tento vrak si má do Hodonína přijet majitel z Prahy. Vyzval ho hodonínský městský úřad. | Foto: Deník/Petr Turek

Pokud to tento měsíc neudělá, hrozí vlastníkovi až stotisícová pokuta. Zchátralý vůz s rozbitým čelním i bočním sklem a prázdnými pneumatikami zatím i ve čtvrtek odpoledne trčel na parkovišti v blízkosti hodonínského autobusového nádraží a finančního úřadu. „Pokud všechno dobře půjde, tak město bude v květnu bez tohoto vraku. Lidé by určitě chtěli, aby byl pryč už mnohem dřív, jenže časově je to komplikovanější i vzhledem dodržování lhůt či zjišťování kontaktů na majitele. Navíc auta zůstávají na cizím pozemku,“ přiblížil možné komplikace ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.