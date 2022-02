Vůně polévky a jitrnic: podívejte se, jak lákala Brňany Lužánecká zabíjačka

/FOTOGALERIE/ Vůně zabijačkové polévky v sobotu dopoledne poutá pozornost Brňanů v parku Lužánky. Láká je do podniku Tenis - PUB LUŽÁNKY, kde plní zahrádku i vnitřek samotné restaurace. Na Lužáneckou zabijačku tady pro zájemce připravili pestrou nabídku dobrot. Na otázku, jak dlouho akce potrvá, se jeden z pořadatelů jen směje. „Dokud to všechno nesníme, ale do odpoledne určitě,“ říká.

Lužánecká zabíjačka začala v sobotu dopoledne. Zájemci si vybrali z pestré nabídky. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Návštěvníci si už mezitím pochutnávají. Někdo si už odnesl polévku, zatímco další mají jitrnici s kysaným zelím nebo třeba vepřový ovar s čerstvým křenem. Tradiční zabijačkovou polévku dostávají z velkého hrnce, který uspokojuje poptávku u čím dál rostoucích řad zákazníku. Pití je dostatek, mnozí sahají i po něčem sladkém. Tajná receptura ožívá: kapucíni v Brně opět po 70 letech vyrábí "bylinný zázrak" „Je to velice povedená akce. Původně jsme vyrazili jen na procházku do parku, předem jsme o ní nevěděli. Polévka je skvělá, a vše ostatní je také v pořádku. Něco podobného mi už docela dlouho chybělo,“ uznává třeba Josef Kučera. Restaurace v Lužáneckém parku zahrnuje interiér s barem a velkou venkovní letní zahrádku s dětským hřištěm. Využívají ji také účastníci sledování projekcí sportovních přenosů či pro uspořádání větších nebo menších oslav, narozeninových párty i firemních večírků.