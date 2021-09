Ve stánku o kus vedle se zabývají laboratořemi na čipu. „Hustý,“ ozývá se z hloučku studentů, kteří si prohlíží zvětšeninu mikrolaboratoře. Jedna z věcí, která je nejvíc šokuje je, že mohou vědci vzít laserovým paprskem určitou část vzorku a přesunout ho, kam se jim líbí. „A dá se to použít v budoucnosti například pro ovlivňování miminka?“ ptá se Eliška Volná. Odpověď je kladná. Teoreticky a někdy v budoucnosti, ale souvislost tam podle vědců je.

Venku za hřištěm je lidem najednou horko. Uprostřed prostranství stojí kovářská výheň, kterou rozpaluje devítiletý Štěpán. „Je to jak foukač na listy!“ hlasitě komentuje výsledky svého snažení. Děti si tu také vyrábí své vlastní šperky. „Pozor, tohle je ostré!“ ukazuje kovář malé slečně konec drátku.

U další části stánku Masarykovy univerzity je šokující odhalení. Rostliny umí počítat. A to Fibonacciho posloupnost. Ti nejmladší i nejstarší zkouší poskládat pampelišku, která pomocí této posloupnosti nechává vyrůst své listy.

Páteční dopoledne festivalu patřilo školám. Skupiny tříd se míjejí mezi stánky. Velkým lákadlem je simulátor převrácení vozidla, který kontrolují strážnici. „Bylo vám víc jak osmnáct?“ ptá se nadšené skupiny teenagerů, kteří kroutí hlavou a následně zklamaně odchází. Lidé po nich vylézají s červenými obličeji, jak se jim do něj při obratu nahrnula krev.

Při vstupu na kryté dopravní hřiště návštěvníky ihned zaujmou školní lavice plné hýbajících se lego robotů. Školáci ze Základní školy Novolíšeňská zde představují své programátorské dovednosti. „Chtěl bych to dál studovat,“ vypráví skoro patnáctiletý Filip. Zaujatě popisuje, co a jak funguje. Nejtěžší podle něj bylo naprogramovat robota, který sám automaticky parkuje.

První věc, které si člověk všimne po vejití do areálu Riviéry je velký model Marsu. Pravděpodobně jeden z nejmenších účastníků na něj hledí v němém úžasu s otevřenou pusou. „A ten je opravdovej, tati?“ ptá se jeho bratr s pohledem upřeným na červenou planetu.

Nad dopravním hřištěm na Riviéře se rozléhá tlumený jekot lidí v autě, které pod dohledem strážníků dělá jeden velký přemet. Simulace celého překlopení tahá výkřiky i z úst starších spolujezdců. Na místě lidé procházejí festival vědy s desítky stánků zaměřených právě na tajemství vědění. Festival, který pořádala Hvězdárna a planetárium Brno, trval do sobotních šesti hodin odpoledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.