/VIDEO/ Hmyzí hamburger, solená sarančata nebo opražení cvrčci a červíci všemožných příchutí. V Brně se nachází pod značkou Grig největší výrobna hmyzích pochutin v Evropě. Ve čtvrtek zástupci firmy poprvé otevírají její brány novinářům.

Deník navštívil největší výrobnu hmyzu v Evropě. Nachází se v Brně. | Video: Deník/Tomáš Kouřil

Velká výrobna se nachází v brněnském Králově Poli, prošel si ji i reportér Deníku. „Chtěli bychom porazit kuřecí, ale třeba i hovězí maso. Je naším cílem ukázat nejen zdravotní, ale i další benefity hmyzího jídla. Jeho vitamínové výhody už dnes nejsou novinkou,“ prohlašuje majitel firmy Grig Adam Dostál.

Hmyzí potraviny jsou mezi lidmi stále oblíbenější. A právě Češi jsou podle Dostála největší jedlíci hmyzu v Evropě. Firma však vyváží produkty i do dalších zemí. „Češi jsou v přepočtu na hlavu největší konzumenti hmyzu v Evropě. Jde vidět, že lidem chutná. Je ovšem zajímavé, jak se chutě liší. V Polsku si třeba oblíbili naše červíky, ale na Slovensku zbožňují hlavně kobylky,“ svěřuje se Dostál s úsměvem.

Firma prodává například ochucené červy, cvrčky nebo sarančata, ale Dostál sází především na novinku v podobě hmyzích burgerů. „Chuťově jsou opravdu dobré, v hotové formě v bulce člověk ani nepozná, že to je hmyzí potravina. Cenově to bude srovnatelné s běžným burgerem, což se ale může změnit. Pokud navýšíme produkci, cena klesne,“ podotýká.

Poptávka po tomto jídle budoucnosti je podle Dostála stále vyšší a množství nových firem roste rychle. „Hlavní klientelu tvoří více vzdělaní lidé, kteří si uvědomují zdravotní benefity hmyzu a nevěří dezinformacím o jejich škodlivosti. Co se týče zdraví, hmyz je zdrojem bílkovin s vysokým obsahem vápníku, esenciálních aminokyselin, vitamínů, prebiotik a antioxidantů. Výborný je jejich obsah vlákniny, který je skvělou pomocí při prevenci proti rakovině tlustého střeva, na kterou trpí právě Češi nejvíce v Evropě,“ pokračuje mladý podnikatel.

Hmyzí jídlo má v oblibě i nejeden Brňan. „Rád si jej kupuju a opravdu mi chutná. Mám rád červíky, ti jsou dobří a chutnají jako křupky, cvrčci mají mírnou pachuť. Myslím si, že to je zdravá a dobrá alternativa k brambůrkám nebo jiným snackům i díky obsahu proteinu. Chtěl bych to zkusit zařadit víc do běžných jídel, ale je to zatím drahé,“ reaguje například Adam Přikryl.

Podle Dostála navíc lidé hmyz konzumují častěji, než si myslí. Upozorňuje totiž na to, že fragmenty hmyzu se velmi často vyskytují v běžných potravinách jako je například mouka nebo káva.

Jedlý hmyz zatím v České republice chová pouze jedna lokální farma v Jaroměřicích nad Rokytnou. I tak je schopná produkovat až dvanáct tun hmyzu měsíčně. Produkce by měla podle předpokladů dále narůstat. Dostál potvrzuje, že výrobu v Česku chce nadále rozšiřovat a věří, že chuť a zdravotní benefity hmyzu si v budoucnu oblíbí ještě více lidí.