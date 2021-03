Vysočina Arena jako demilitarizovaná zóna. Tak to tam teď kvůli biatlonu vypadá

/FOTOGALERIE/ V Novém Městě na Moravě byl ve čtvrtek odpoledne zahájen osmý díl Světového poháru biatlonistů. Jako první se na start postavily ženské štafety. Závody budou pokračovat až do neděle. V příštím týdnu se odehraje ve Vysočina Areně i devátá série Světového poháru, opět od čtvrtka do neděle. Celou událost, a obzvlášť nejbližší okolí Vysočina Areny, prováží přísná koronavirová bezpečnostní opatření. Podívejte se, jak to tam nyní vypadá.

Opuštěný areál Vysočina Areny při závodech Světového poháru biatlonistů 2021. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Závody jsou sešněrovány do přísných pravidel. Do areálu nemohou diváci, všichni akreditovaní účastníci jsou povinni absolvovat v třídenních intervalech pravidelné testování na covid a dodržovat řadu dalších striktních nařízení. Je lockdown a máme tady 500 cizinců, nadávají kvůli biatlonu někteří Novoměstští Přečíst článek › Areál Vysočina Areny je rozdělený do tří samostatných zón. V červené jsou sportovci, týmy a organizační výbor, modrá je určena rozhodčím a žlutá médiím. Osoby napříč bublinami se nemohou vzájemně setkat. Smutná Vysočina: špičkový biatlon opět bez diváků, přinese i loučení s Moravcem Přečíst článek › Podívejte se, jak to vypadá uvnitř hermeticky uzavřené Vysočina Areny.