/FOTOGALERIE/ Fenoménu módních doplňků se věnuje výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně. Především pokrývkám hlavy a kabelkám. Připomíná dobu, kdy na na plátnech zářily filmové krásky Nataša Gollová, Adina Mandlová, Zita Kabátová či Věra Ferbasová.

Výstava Síla módních doplňků je k vidění v Letohrádku Mitrovských v Brně. | Foto: Foto: Deník/Barbora Bláhová

„Kromě toho, že vystavené kusy mají praktickou funkci, vyjadřují zároveň míru vkusu a elegance i specifický osobitý styl," zmínil správce památky Petr Lukas. Na výstavě představují i další doplňky, například vějíře, rukavičky nebo kapesníčky.

V Letohrádku Mitrovských jsou k vidění desítky klobouků z nejrůznějších materiálů a období a stejné je to u kabelek. „Připomínáme nejrozšířenější typy klobouků a čapek, jako cylindr, buřinku, slamák, baret, námořnický čepec, kšiltovku a nebo zmijovku. Vystavené exponáty pochází z běžně nepřístupných, soukromých sbírek," vyprávěl Lukas. Některé věci jsou až 130 let staré.

VIDEO: Herecká hvězda v Brně. Jak by dnes Oldřich Nový zaujal ženy na diskotéce?

Návštěvníci si prohlédnou také unikátní exponáty od známých osobností, jako byla právě Gollová, Mandlová nebo Ferbasová. „I nejoblíbenější či nejprodávanější modely z různých časových epoch. Od sklonku habsburské monarchie až po druhou polovinu dvacátého století. Například model od Diora, kabelka Chanel," vyjmenoval Lukas.

Oděvní komplety ve scénických celcích přiblíží dobu vystavených doplňků: salon z konce 19. století, kavárna a korzo z časů secese, protektorátní návštěva kina, ples, svatební veselka z šedesátých let, retro odpočinek u vody nebo diskotéka z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. „Zpestřením jsou ručně šité miniatury módních doplňků na panenkách Barbie," doplnil správce památky.

KVÍZ: Jak znáte herečku Marii Rosůlkovou? Byla milovnice i vyznavačka detektivek

Výstava potrvá do 2. července. Otevřeno je od středy do neděle od deseti do čtyř hodin odpoledne.