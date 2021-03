Jediným větším hřištěm v místě je park Sadová, který před třemi lety uspěl v participativním rozpočtu. „Na dalších dětských hřištích chybí zastínění, v létě se na nich nedá pořádně být. Není tu ani sportoviště či středisko volného času, kde by se místní potkávali a děti měly kroužky. Chybí tady školka i škola pro první stupeň,“ sdělila ve čtvrtek obyvatelka Sadové Eva Latová reportérovi Rovnosti přímo ve čtvrti.

Zabránit podobnému problému v jiných brněnských lokalitách mají zásady spolupráce s investory na rozvoji infrastruktury. Ve čtvrtek je představili zástupci města a developerů. „Sadová je ukázkové sídliště, jak nemá vypadat. Pokud by v době jejího vzniku už zásady existovaly, jasně bychom se s investory domluvili, že na jejich základě postaví školu, školku, park, zastávky, sportoviště. To tam všechno chybí,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Investoři buď sami postaví doprovodnou infrastrukturu a následně ji převedou na město, nebo mu na jejich postavení přispějí osmi sty korunami za každý metr čtvereční čisté podlahové plochy projektu. „Nemyslím si, že se příspěvek projeví do konečné ceny bytů. Ta je složená ze spousty parametrů, ať jsou to vstupní a stavební náklady, délka povolovacího procesu nebo aktuální situace na trhu,“ podotkla Hana Vyplelová z firmy Imos Development.

Zásady pro spolupráci s investory



Určují podmínky spolupráce města s investory na rozvoji infrastruktury při komerční výstavbě.

Musí je schválit brněnští radní a následně i zastupitelé.

Investoři městu odvedou investiční příspěvek 800 korun za každý metr čtvereční čisté podlahové plochy záměru na vybudování občanské vybavenosti.

Případně ji sami vybudují a na město převedou.

Doplnila, že u vlastních projektů výstavby v Brně veřejnou infrastrukturu budovali už v minulosti. Na základě dohody s představiteli města nebo městské části. „Naše projekty byly vždy větší a aby byly funkční, byl na nás vyvíjen tlak, kterému jsme vždy vyhověli," vysvětlila Vyplelová.

Promítnutí nákladů na zaplacení příspěvku do cen bytů naopak předpokládá židenický místostarosta Petr Kunc. „Považuji to za další krok, který jen zdraží a učiní pro všechny mladé bydlení v Brně víc nedostupným. S developery jednáme z úrovně městské části, každý z nich, který tady něco staví, se podílí i na úpravě veřejného prostoru. První, co developer nově udělá, bude, že zdraží cenu bytů. Nejde to udělat jinak, jsou to pro něho další náklady," myslí si Kunc.

Soukromou výstavbu neovlivní

Nový dokument se dotkne jen záměrů komerční výstavby. „Nebude tedy závazný pro soukromou výstavbu. Neovlivní například stavbu rodinných domů pro uspokojení vlastní bytové potřeby, garáží, sportovišť či drobných staveb ani výrobních a skladových budov,“ upozornil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Peníze z příspěvků od investorů skončí v nově vytvořeném Fondu developerských projektů. „Z něho poputují hlavně na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury včetně jejich projektové přípravy. Velký důraz klademe na vyváženost podílu města a stavebníků na nákladech zvýšené zátěže při výstavbě na území Brna," poznamenal náměstek primátorky Robert Kerndl.

Podle Kunce nový fond uvedeným způsobem fungovat nebude. „Podobně měl i Fond mobility velké vize, co všechno se z něho bude investovat a neděje se z toho v podstatě nic, takže mám obavu, že u tohoto věc dopadne stejně. Peníze se dají někam, odkud se jen budou látat díry v rozpočtu," prohlásil Kunc.

Zásady musí schválit městští radní i zastupitelé. „Postup podle zásad nenahrazuje správní řízení či jiné řízení podle příslušných právních předpisů, které musí být pro umístění a povolení investičního záměru investora vedena podle platných a účinných právních předpisů. Zásady však mohou díky interní koordinaci magistrátu zjednodušit přípravu projektu a díky tomu urychlit celou výstavbu,“ sdělil advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold Advokáti, který se na přípravě dokumentu podílel.