Teprve od dubna začali cestující létat pravidelnou linkou z Brna do Berlína. Zástupci aerolinky Ryanair však v listopadu oznámili, že s lety do hlavního německého města skončí. Po roce od zavedení linky. Už v únoru navíc ukončila provoz linka do dalšího německého města Mnichova. A vznik nového pravidelného spoje z jihomoravské metropole je zatím v nedohlednu.

Ryanair se pro konec letů do Berlína rozhodl na základě pravidelného hodnocení výkonnosti linky i poptávky na trhu. „Linky do Milána – Bergama a Londýna však zůstávají,“ ubezpečil mluvčí společnosti Denis Barabas.

Linka do Mnichova skončila zase kvůli krachu firmy BMI regional. „Letos skončilo dalších devět leteckých společností v Evropě. Není to nic, co by člověka překvapilo,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Konec obou linek je však pro provozovatele brněnského letiště varováním. „Nám i našim partnerům, především regionálním institucím, to jasně ukazuje, že musíme společně daleko více pracovat na obrazu našeho krásného města a kraje,“ uvedl mluvčí společnosti Letiště Brno Jakub Splavec.



Cílem firmy je nastavit dlouhodobou koncepci rozšiřování pravidelných linek. „I když je jednání s dopravci během na dlouhou trať, věříme, že se nám podaří, stejně jako se to letos podařilo s Berlínem, získat nové linky i v následujících letech,“ poznamenal Splavec.



Představitelé Jihomoravského kraje opětovně touží po obnově linky do Mnichova. Na podzim vypsali další výzvu na nového dopravce, končí třetího února. „Zájem z některých leteckých společností je,“ podotkl Šimek.

Pravidelnou linku do bavorské metropole Jihomoravský kraj dotoval. Do budoucna se chystá dát ještě více peněz, než doposud. „Dohodli jsme se na částce zhruba 2,2 milionu eur za rok,“ sdělil Šimek při vyhlášení výzvy.



Polovinu hradí kraj, polovinu město Brno. S předešlým dopravcem měli dohodu na 1,6 milionu.



Šimek, pro kterého je rozlétání letiště jednou z priorit, s aerolinkami jedná i o vzniku nových pravidelných linek. Zatím však neúspěšně. „Díváme se všemi směry, na západ i na východ. Až bude něco reálného, řekneme,“ poznamenal.



Ekonom Lukáš Kovanda řekl, že regionálním letištím v republice se obecně příliš nedaří. „Doléhají na ně konkurenční tlaky z polských letišť a z Vídně. I když brněnské je zrovna výjimka, nemá tak velké problémy. Částečně jej ovlivnilo i uzemnění Boeingů, ale na jaře byly obavy ještě větší,“ zmínil.

Podle mluvčího letiště Splavce zájem o létání z Brna roste. „Především v letních měsících. Letošní červenec byl s 117 255 odbavenými cestujícími historicky rekordním měsícem. K 31. říjnu se přehoupl celkový počet odbavených cestujících přes půl milionu,“ vyčíslil. Pravidelné linky využilo 144 tisíc cestujících.

O dalších vzestupech a pádech roku 2019 si přečtěte v dnešním (30.12.) tištěném vydání Deníku Rovnost.