Silnice nezvládají nápor množství aut a těžkých kamionů. Důsledkem jsou díry, vyjeté koleje či vydrolený asfalt. „Velice špatně je na tom silnice 414 ve směru od Mikulova na Drnholec. Místy jsou až patnáct centimetrů hluboké koleje. Neumím si představit, co to udělá v zimě, až napadne sníh nebo zamrzne. Podobně zle je na tom i úsek mezi Vlasaticemi a Branišovicemi,“ zmínil vedoucí oblasti Jih krajské správy a údržby silnic Ladislav Hádlík.

Drobné vysprávky přitom společnosti Eurovia a Firesta provádí průběžně. „Vyčleněno na ně máme sedmasedmdesát milionů. Zda půjde o částku dostačující, ukáží až pasporty, tedy evidence údajů silnic. Sledujeme jejich délku a šířku, druh povrchu, stav i údaje k údržbě. K dispozici máme pasporty před stavbou. Nyní jsme zadali ke zpracování další. Hotové mají být do ledna. Poté vyhodnotíme míru poškození silnic, a následně zahájíme nápravu a rozsáhlejší opravy,“ přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Silnice I/52 má být přes Nové Mlýny zprovozněná do konce roku. Místní se v mezičase naučili namísto značené objízdné trasy využívat zkratek a jiných cest, aby se dostali z Mikulova do Brna a zpátky. „Objízdná trasa je o život. Děsím se, co bude, jakmile změní čas a bude dříve tma. Podle mě přibude havárek, až auta vletí do některé z děr na silnici. Já jsem na cestu přes objízdnou trasu dávno rezignovala, to se nedá. Z Brna raději jedu po dálnici D2 a sjedu u Podivína. Do Brna pak volím cestu přes Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Pasohlávky,“ podělila se o svou zkušenost Miriam Nová ze Sedlece.

Špatná komunikace se silničáři

Podobně hovořil i drnholecký starosta Jan Ivičič. „Musím dát za pravdu panu Hádlíkovi. Koleje jsou skutečně velice hluboké. Zhotovitelé sice největší díry zalepují, ale kvůli hustému provozu nemají prostor na to, aby vyjeli s jakoukoli technikou, tvořily by se kolony. Se stavem silnic spokojený nejsem, není takový, jaký by měl být,“ neskrýval rozčarování starosta.

Dlouhodobě také upozorňuje na špatnou komunikaci se silničáři. „Trvalo, než nám vůbec opravili dvě kritická místa v obci. Šlo o křížení hlavních s vedlejšími silnicemi. Asfalt tam byl vyboulený, některé hrby byly až ve výšce dvacet centimetrů,“ popsal Ivičič.

Vojenský provizorní most mamut podle všeho po dokončení prací na silnici přes novomlýnské nádrže nahradí zcela nový. „Hovořili o tom, že hotový by měl být do roka. Moc tomu ale nevěřím. Je mi jasné, že toho mají hodně a že je to náročné, ale jsem spíš skeptický,“ poznamenal starosta.