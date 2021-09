/FOTOREPORTÁŽ/ Zamknutý otec Jozef Fejsak z pravoslavného chrámu svatého Václava dobrovolně odešel po pondělní čtvrté hodině. Zamknul se na protest převzetí správy chrámu vikárním biskupem Izaiášem. „Jiného východiska nebylo, protože když byl vstup otevřený, vyměnili by zámky. Zavolali na nás policii s tím, že došlo k vloupání. Velice rychle se sešla spousta věřících a policie uznala, že to není vloupání, ale církevní spor,“ řekl v úterý Fejsak Deníku Rovnost.

Pondělní dramatický spor o pravoslavný kostel svatého Václava v Brně dokumentoval přímo na místě fotoreportér Brněnského deníku Rovnost. Podívejte se, jak celou událost zachytil. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Fejsaka přišly podpořit desítky lidí, kteří reagovali na výzvu o pomoc na církevním webu. Nakonec po několika hodinách obě strany dospěli k dohodě. Chrám znovu uzamkli a klíč uschovali u tajemníka Petra Štiky z Úřadu městské části Brno-střed. „Obrátili se na nás a my jim vyhověli. Sepsali jsme krátký dokument popisující skutečnosti a já pak osobně převzal klíč a uložil ho na radnici do trezoru,“ sdělil Štika. Co se bude dít dál rozhodnou představení na posvátném synodu za dva týdny.