Firmy tam ukazují své výrobky po roční přestávce. „Zaměřili jsme se zejména na témata jako umělá inteligence ve výrobě, inteligentní robotika nebo nové firemní datové systémy," vyjmenoval ředitel veletrhu Michalis Busios.

Návštěvníci veletrhu si také mohou prohlédnout nejmenšího šestiosého průmyslového robota nebo ze stěžejního oboru obráběcích strojů inovovaný stroj s automatickým výměníkem palet.

Součástí veletrhu bude i Česká národní expozice prezentovaná pod značkou Czech Republic: The Country For The Future.