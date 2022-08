Zdroj: Deník/Jan Charvát

Na tamní zámek vyrazil v doprovodu rodičů ve stylovém oblečení. Maskované čepici, triku a kalhotách. „Na zámek chodíme pravidelně i na večerní prohlídky. V parku jsme skoro pořád,“ usmívá se maminka Romana Přikrylová.

Zmíněný spolek vlastní u městyse Vratěnín na Znojemsku jeden z bývalých bunkrů pohraničního opevnění. Má v něm malé muzeum. „Tento bunkr, takzvaný řopík, pochází z roku 1937. Před několika lety jsme ho začali opravovat a udržovat. Snažíme se o nezaujatý pohled na složitou historii dvacátého století. Prostě ideologií nezabarvené hodnocení doby, ze které pochází technická památka, o kterou pečujeme,“ vysvětluje předseda spolku Daniel Spišák.

Přímo v akci

Vozový park na akci Zámek v obležení má v režii Veteran Vehicle Club Březník Jana Sokola z Lamberka. Kromě statické přehlídky si návštěvníci mohou prohlédnout auta také přímo v akci. V terénu na kolbišti přímo pod zámkem. „Vojenská technika, to je moje. Na kolbišti jsme ještě nebyli, ale určitě se tam vypravíme. Zatím jsem si potěžkal kulomety a prohlédl si obrněný transportér. Teď se jdeme podívat na nádvoří na ukázky historického šermu,“ usmívá se Michal Sýkora.

Na rosický zámek přijel z Tišnovska s manželkou a dvěma chlapci. „Až budu velký, chtěl bych být voják nebo šermíř. Líbí se mi oboje,“ má jasno jeho starší syn Rosťa, který může oči nechat na souboji šermířů ze skupiny Teranis.

Děti od nudy v popoledním žáru v zámeckém areálu spolehlivě drží také airsoftová střelnice. Na trávníku i v jednom ze zámeckých sklepení. Stylovou armádní linku drží také kastelán zámku Ludvík Vaverka, který se mezi návštěvníky prochází ve vojenské uniformě ze šedesátých let minulého století. A hned příchozí láká na velkou místní atrakci. Protiatomový kryt. „Jsme jediný renesanční zámek, který má vlastní zachovalý protiatomový kryt s padesáti místnostmi. Vznikl počátkem šedesátých let. Ne jako úkryt pro obyvatele, ale jako záložní velitelské stanoviště civilní obrany města Brna. V režimu krytu fungoval do roku 1992. Pak byl deaktivován a později přešel pod správu zámku. Nyní v něm máme v jedenácti místnostech expozici a provádíme tam turisty. Je to jeden z prohlídkových okruhů zámku,“ říká Vaverka.

První ročník akce Zámek v obležení byl podle něj v loňském roce úspěšný. Dorazilo přes tisíc návštěvníků. „Pestrý program se nám podařilo sestavit i letos. Věřím, že si k nám lidé cestu najdou,“ dodává na rozloučenou rosický kastelán. Akce pokračuje i v neděli.