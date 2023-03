Přes rameno si muž hodil zbraň a vyrazil do obchodu v centru Brna

Do obchodu u brněnského hlavního nádraží se vydal v neděli 5. března brzy ráno se zbraní přes rameno pětačtyřicetiletý muž. Městská policie si ho všimla právě v okamžiku, když vstupoval do prodejny. „Hlídka okamžitě zareagovala. Do obchodu za mužem vešla a vyvedla ho ven ke služebnímu vozidlu. Muž poté zbraň s dlouhou dřevěnou pažbou odložil na kapotu vozu,“ popsal situaci mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK