Nové zařízení, které uživateli podá kompletní přehled o jeho zdravotním stavu, v současnosti vyvíjejí vědci z brněnského Vysokého učení technického. Na těle nositelná technologie má umět vyhodnotit majitelovu vitalitu a informovat o vývoji kvality jeho životního stylu.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Vedle vývoje algoritmů zpracování naměřených dat pro daný účel bude také potřeba vyvinout nové senzory a implementovat umělou inteligenci. Má tak vzniknout celý systém pro monitorování vitality a zdraví u stárnoucích lidí. Zaměřovat se bude zejména na ty, kteří jsou stále pracovně aktivní. Cílem je pomoci udržovat životní standardy co nejdéle. To znamená i do důchodového věku,“ uvedl vedoucí výzkumu Jaromír Hubálek.