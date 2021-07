Zdravotní středisko v Lužicích na Hodonínsku padlo v pátek dopoledne k zemi. Jako první dům z řízené demolice po ničivém tornádu. Stejný osud čeká sto osmdesát domů. Lužičtí měli podle starosty Tomáše Kláska štěstí v neštěstí. „Zrovna jsme schvalovali stavbu nového zdravotního střediska v centru obce, když přišlo tornádo. Tenhle dům už měl odslouženo, ale takový konec jsme nečekali“ přihlížel mizení obecního majetku.

Do zdravotního střediska chodili pacienti devětadvaet let. K zubaři, praktikovi i dětskému lékaři. V části byla ubytovna a sklad muzejních předmětů. Vybavení zubařské ordinace se ale zachránit nepodařilo. „Jedno křeslo stojí půl milionu korun, doktor Karel Vája tam měl dvě, plus další vybavení. Škoda je asi tři miliony korun. Poslali jsme žádost o podporu na stomatologickou komoru, ale dají nám prý jen padesát tisíc. Nevím, co bude,“ počítala s chvějícím se hlasem sestřička.

Než se nové zdravotní středisko dostaví, potrvá to podle starosty půl druhého roku. „Zkusíme najít náhradní prostory, i kdyby to měly být mobilní buňky,“ utěšoval.

Přes vířící se prach hřměly pásová rypadla, nakladače, na svůj čas čekaly nákladní Tatry, aby odvezly suť na skládku v sousedních Mikulčicích. „Je tu celkem čtrnáct kusů techniky a dvacítka hasičů,“ přiblížila Jana Urbancová, mluvčí Záchranného útvaru jihomoravských hasičů. V sousedství zdravotního střediska se stroje pustily i do zničené budovy ubytovny. Odpoledne zamířily bourací stroje do blízkých Hrušek, k demolici dalšího domu v režii krajských hasičů.

Lužičtí, ale už hledí do budoucna. „Přesně za měsíc od úderu tornáda, tedy 24. července, uspořádáme slavnostní zahájení stavby nového zdravotního střediska. Bude to symbolické, Lužice vstanou z prachu,“ přirovnal starosta Klásek.

V tornádech zasažených obcích působí v současnosti tři sta třicet policistů, hlídkují i v noci. „Pracuje zde 250 kusů těžké techniky a více než 1100 hasičů a vojáků. Demolice již hasiči zahájili v Lužicích a Hruškách. Celkem je registrováno 1202 poškozených objektů, 180 jich bude určeno k úplné nebo částečná demolici,“ shrnula mluvčí hejtmana kraje Alena Knotková.