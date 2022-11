Základem je výkonný motor vlastní výroby. Mají jednoduché ovládání, krátký poloměr otáčení umožnuje novým traktorům vykonávat velkou škálu pracovních úkolů i ve ztížených pracovních podmínkách.

„Celosvětová pandemie Covidu-19 a s tím spojená různá omezení a narušení globálního trhu byly pro nás všechny velkou výzvou. Ale i díky profesionálnímu přístupu partnerů z VST se nám podařilo tyto překážky překonat a vytvořit stroj, který má všechny předpoklady k tomu, aby se stal úspěšným. V uplynulých týdnech prošly prototypy úspěšně finální fází testování v našem výrobním a vývojovém centru v Brně,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.

Zástupci Zetoru předpokládají, že první nové traktory převezmou zákazníci v příštím roce. „Spolupráce se Zetorem nám umožnila uvést na trh výrobky, které nabízejí vyšší produktivitu, pohodlí a jednoduchost, a odpovídají tak nárokům dnešních zemědělců. VST Zetor, jak se traktor jmenuje, je vyvinutý tak, aby poskytoval co nejlepší výkonnost pro co nejlepší pracovní výsledky našich zákazníků. V blízké budoucnosti pak plánujeme uvést na trh další modely těchto traktorů,“ nastínil výkonný ředitel VST Tillers Tractors Antony Cherukara.

Působení Zetoru v oblasti jižní Asie má tradici sahající až do šedesátých let minulého století, kdy se do Indie začaly vyvážet tisíce brněnských traktorů. Následovalo několik partnerství s místními výrobci formou licenčních smluv nebo společných podniků. Jen mezi roky 1970 až 1990 takto vyjelo z bran indických továren přes šedesát tisíc traktorů. Od roku 2014 je Zetor na indickém trhu zastoupen dceřinou společností Zetor India Private Limited.