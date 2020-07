Bez velkých akcí se o prázdninách musí obejít návštěvníci zoologických zahrad na jihu Moravy. Kvůli výpadku návštěvnosti v době koronavirové krize tam šetří také na provozu.

Brněnská zoo. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Po téměř dvou měsících nuceného uzavření a postupném rušení omezení jsou zoologické zahrady v kraji zaplněné návštěvníky podobně jako každé léto. „O prázdninách to je takový náš rituál, vždycky si to moc užijeme. Jezdíme do zoo v Hodoníně každý rok už dvanáct let. Ani letos jsme návštěvu nevynechali,“ potvrdila třeba Karolína Šašinová.