Nikde ani živáčka. Jinak rušná centra měst nebo obchodní centra jsou v těchto týdnech vylidněná kvůli opatřením na zastavení šíření koronaviru. Zato v přírodě se to lidmi jen hemží. Mnozí Jihomoravané totiž vyrazili na procházky. Ze správy chráněných krajinných oblastí ale zní volání o pomoc. Turisté často nerespektují značky a ruší zvířata.

Podobný problém už zažívají například v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. „Kvůli koronaviru tady máme víc lidí než obvykle. O Velikonocích nás třeba překvapilo množství lidí v rezervaci Býčí skála, kde chráníme hnízdiště sokola. Navíc tam lidé chodili i mimo turisticky vyznačené stezky, což je proti zákonu,“ zmínil ochranář Antonín Tůma.

Třeba právě rušení hnízdění sokolů může znamenat jeho neúspěch. „Když hnízdí sokol stěhovavý, máme uzavřenou docela velkou skalní oblast. Přesto se najdou lidé, kteří to nerespektují, na začátku dubna už padlo pět pokut za porušení zákazu vstupu,“ uvedl Tůma.

Jak se chovat v přírodě

- Návštěvníci rezervací, chráněných krajinných oblastí či národních parků by se měli pohybovat pouze po vyznačených turistických trasách.

- Mimo ně mohou nechtěně ublížit zvířatům.

- Lidé také musí respektovat veškeré zákazy, značky a upozornění, za nevhodné chování hrozí i pokuta.

- Ochranáři doporučují, aby se lidé nehromadili, případně se ve svém okolí poohlédli i po jiných místech, než jsou rezervace.

Více lidí teď přichází i do chráněné krajinné oblasti Pálava. „Přibylo i těch návštěvníků, kteří do přírody běžně nechodí. Je to skupina, kterou ještě nemáme příliš vychovanou, z neznalosti chodí i tam, kde mohou něco způsobit. Třeba si neuvědomují, že při procházce po písčitém břehu rybníků mohou zašlápnout nenápadná hnízda ptáků,“ řekl Vlastimil Sajfrt ze správy oblasti.

I podle jeho kolegy Pavla Dedka jsou na turisty nejcitlivější ptáci, případně další obratlovci. „Ale na spoustě míst mimo hlavní trasy je teď naopak větší klid. Nějaké problémy přesto byly, někdo v jednom místě vyryl trsy kosatců,“ poznamenal Dedek.

Na turisticky známých místech víc lidí zaznamenali i v Národním parku Podyjí. „Pokud jsou problémy, jde o místa u hlavních tras. Důležité je, aby se lidé nepohybovali mimo vyznačené trasy, jinak mohou nechtěně ublížit,“ poznamenal vedoucí oddělení speciální ochrany přírody Martin Škorpík.

Pokud se turisté chovají zodpovědně, mohou pomoci nejen zvířatům, ale i vědcům. Klid jim totiž umožní pořídit kvalitní nahrávky zpěvu ptáků a kvákání žab. „Všichni živí tvorové ticho a klid nadšeně přijmou a odvděčí se nádherným zpěvem. My, pořizovatelé záznamů chování divokých zvířat, máme jedinečnou příležitost tuto výjimečnou epizodu zdokumentovat,“ zmínil ve svém textu na webu vedoucí Zoologického oddělení Moravského zemského muzea Miroslav Šebela.

Netypické procházky mnoha lidí v přírodě překvapivě ovlivňují i zvířata v aktuálně zavřené brněnské zoo. „Hned za plotem máme přírodní park, kam teď chodí spousta lidí. Prochází kolem výběhu žiraf, pro které je nezvyklé vidět návštěvníky u jiného konce výběhu. Zatím je to pro ně ale spíš zpříjemnění, problém by nastal, až kdyby tam bylo lidí skutečně příliš mnoho,“ uvedl mluvčí zoo Michal Vaňáč.