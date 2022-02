Jaké máte poslední zprávy od rodiny z Ukrajiny?

Ve čtvrti, kde bydlí rodiče, nejsou k sehnání žádné potraviny, jelikož tam obchody nefungují. Podle nařízení vlády by nikdo z civilistů neměl vycházet ven.

Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti s válečným konfliktem?

Bojím se změn v životech lidí, které přináší válka.

Jak hodnotíte aktuální situaci na Ukrajině?

Doufám, že se situace brzy uklidní a vše dobře dopadne. Jsme patrioti.

Plánujete nějak pomoci vašim příbuzným?

Hlavně se s nimi snažím být v kontaktu, pravidelně si telefonujeme, ale rozhovory nám ruší slabý signál a internet na Ukrajině. Jakmile to bude možné, tak udělám vše abych je dostala do bezpečí, ideálně do Česka.

Co v Brně studujete?

Jsem v posledním ročníku magisterského studia brněnské techniky v Ateliéru sochařství. Úspěšně mám za sebou státnice a ještě mě čeká diplomová práce.

Jaké máte koníčky?

Baví mě sochařství a umění obecně. Před třemi lety jsem vytvořila sochy z 3D tisku zobrazující skutečné ukrajinské vojáky z válečného konfliktu v Donbasu. V rehabilitačních centrech jsem vytvořila pomocí 3D skeneru válečné veterány. Poté jsem jim sochy ze sádrového kompozitu věnovala.

Jaké máte plány na letošní rok?

Chtěla bych svá díla vystavit v kyjevské galerii Shcherbenko Art Center. Součástí výstavy bude i třídenní vzdělávací program, kde návštěvníci zjistí informace o současném mladém umění na Ukrajině, trendech v umění či kurátorské činnosti.