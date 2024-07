Na sobotním jednání znojemské koalice, kde bylo patnáct koaličních zástupců, přišli podle krajské předsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové někteří zastupitelé s tím, že se je pokusili uplatit.

„Zástupce SPD tam informoval, že byl v uplynulých dnech oslovený s nabídkou půlmilionového úplatku, pokud přejde k opozici," řekla Schillerová. Podle ní se evidentně jedná o korupci.

Znojemský radní za ANO David Štolpa následně upřesnil, že osloveným zastupitelem byl Květoslav Svoboda z SPD. „Pak zazněla i druhá nabídka, která nebyla konkrétní. Oba pánové nabídky odmítli," podotkl Štolpa, který je zároveň poslancem.

Svoboda Deníku potvrdil, že takovou nabídku opravdu dostal. „Nabízeli mi to podnikatelé nebo známí zastupitelů, co chtějí být v nové koalici. Konkrétní jména nechci uvádět. Řeším to s právníkem, v tomto týdnu skutečnost oznámím policii. Zatím je to slovo proti slovu," řekl Svoboda.

Poprvé jej tito lidé měli oslovit před třemi týdny. „Už si ve Znojmě připadám jako na Divokém západě, a ne v našem krásném vinařském městě," sdělil Svoboda.

Redakce oslovila také lídra ODS ve Znojmě Františka Koudelu. „K tomu by se měli vyjádřit především pan Svoboda a pan Bartas. Pokud bude pan Svoboda tuto situaci řešit s policií, ať se k tomu vyjádří policie. Za sebe říkám rozhodně ne, nejsou to naše praktiky, s paní Beranovou stavíme spolupráci na partnerství a týmovosti. Za takových pochybných okolností bych koalici určitě neskládal," sdělil pro Deník Koudela.

Takzvaným politickým přeběhlíkem se nakonec stala místostarostka Bohumila Beranová. „Naše závazky jsou jasné a neochvějné,“ uvedla Beranová. Sobotního koaličního jednání už se nezúčastnila.

Důvodem podpisu memoranda o spolupráci, má být snaha stabilizovat politickou situaci ve městě a zajistit jeho dlouhodobý rozvoj. „Tento krok přichází v reakci na narůstající problémy způsobené nečinností, nedostatečnou komunikací a chybnými rozhodnutími současné radnice pod vedením starostky Ivany Solařové," uvedl Koudela.

Solařová to odmítá. „Údajné zastavení investic za mého působení? Je to přesně naopak. Spousta klíčových investičních projektů se v tuto chvíli úspěšně rozjíždí. Například projekt energetických úspor na městských budovách za 120 milionů korun," podotkla.