O zubaře přišli nyní už opakovaně obyvatelé dvoutisícového Moravského Písku na Hodonínsku. V tamním zdravotním středisku totiž končí provoz zubní ordinace lékařky Kateřiny Tyllichové. Ta oznámila ukončení provozu k poslednímu březnu. Přitom obec před pár lety nechala rekonstruovat a upravit tamní zdravotní středisko. Ani to ale zubaře zatím v obci neudrží. „Naposled se tady kvůli novým registracím tvořily fronty, stoprocentně by bylo potřeba sehnat náhradu. Už teď musí řada místních jezdit k zubaři do Veselí, Bzence nebo až do Hodonína, kam je ale velice těžké se dostat zejména, pokud jde o starší lidi bez auta,“ řekl Deníku Jiří Nejezchleb nedaleko dosluhující zubní ordinace.