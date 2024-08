Se suchem se dlouhodobě potýká jižní Morava. Z tohoto pohledu je podle ministra životního prostředí Petra Hladíka nejzasaženějším regionem v České republice. Jedním z možných řešení, které by mohlo s tímto problémem pomoci je kanál Dunaj - Dyje, které by do Jihomoravského kraje přivedlo více vody.

Ministerstvo životního prostředí a zemědělství zpracují studie, které mají ukázat reálnost tohoto propojení obou řek. „Jedna studie bude vodohospodářská, technická. Druhá ekologická. Budou se zabývat možností, se kterou přišly regiony Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko. A to možným propojením Dunaje a Dyje formou kanálu," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Jednalo by se o stavbu podobnou Baťovu kanálu, která by sloužila především k zavlažování nejsušších oblastí v Jihomoravském kraji."

Podle zástupců obou ministerstev i Jihomoravského kraje by se v žádném případě nejednalo o podobně velký projekt, jako byl dříve uvažovaný kanál Dunaj - Odra - Labe. „Jednalo by se o stavbu podobnou Baťovu kanálu, která by sloužila především k zavlažování nejsušších oblastí v Jihomoravském kraji," nastínil náměstek ministra zemědělství Radek Lanč.

Podle náměstka jihomoravského hejtmana Jana Zámečníka by díky novému kanálu mohlo dojít například ke zlepšení hladiny Vranova, Nových Mlýnů nebo zaplavňování Soutoku. „Byl by to vodní prvek, který by vedl krajinou. Dlouhý zhruba šedesát až sedmdesát kilometrů. Zatím nejpravděpodobnější varianta je, že by vedl z rakouské strany směrem k Vranovské přehradě," nastínil Zámečník. Z Dunaje by do kanálu odteklo zhruba pět procent jeho současného průtoku.

Kanál by z velké části vedl po rakouské straně. „Objem má být dvaadvacet vteřinových kubíků vody, asi osmnáct se využije na rakouské straně," zmínil Lanč. Na vzniku kanálu má velký zájem i rakouská strana. Ta už má s podobnými stavbami zkušenosti. U Vídně před lety vznikl Marchfeldkanal.

Obě studie, které zpracují česká ministerstva, však nyní mají především určit, zda je stavba kanálu Dunaj - Dyje reálná. Hotové mají být do konce června 2025. „Pak bude muset následovat detailní technická, investiční a provozní studie, tu odhaduji taky na rok. Pak bude muset být podepsaná česko-rakouská smlouva a může započít projektová příprava. Do pěti šesti let ji můžeme mít hotovou," věří Hladík.

„Tento jev je důsledkem klimatických změn, které v posledních letech pozorujeme a které jsou v regionu markantní."

Podle vědeckého tajemníka Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Jiřího Kolmana je sucho v Podyjí, nejen na české, ale i na rakouské straně způsobeno dřívějším nástupem vegetační sezony i vyššími teplotami, které vedou k vyššímu odparu rostlin pro jejich ochlazování. „Tento jev je důsledkem klimatických změn, které v posledních letech pozorujeme a které jsou v regionu markantní. Vyšší teploty nejen zvyšují odpar vody z rostlin, ale také z půdy, což dále zhoršuje situaci. Dřívější nástup vegetační sezony znamená, že rostliny začínají růst a spotřebovávat vodu dříve, což vede k rychlejšímu vyčerpání dostupných vodních zdrojů," nastínil.

Kombinace těchto faktorů pak podle něj způsobuje, že se sucho stává stále častějším a intenzivnějším problémem, který má vážné dopady na zemědělství, ekosystémy a vodní zdroje v regionu.