Na začátku byl nápad vytvořit v Minecraftu fakultu informatiky Masarykovy univerzity, aby si ji mohli zájemci ze středních škol projít namísto dnů otevřených dveří v době covidu. „Říkali jsme si, že pro teenagery, tedy pro cílovou skupinu, která se rozhoduje, kam na výšku, by to mohlo být zajímavé a mohli bychom se tak odlišit od ostatních škol,” popsal spoluautor Brna v Minecraftu Vojtěch Brůža.

Nápad zaujal jeho kamaráda Jonáše Roseckého. Po vytvoření fakulty jim přišlo její okolí prázdné, a tak se rozhodli přidat ještě pár budov. „Jonáš nerad troškaří, takže nakonec vzniklo celé Brno,” doplnil s úsměvem Brůža.

Tvorba města z kostek jim zabrala s přestávkami téměř rok. První prototyp představili tvůrci v dubnu na hackathonu, což je akce pro programátory, na níž vytvářejí aplikace. „V září se začali lidi ptát, kdy už bude to Brno v Minecraftu, tak jsme na tom začali pracovat víc,” popsal Brůža. Teď už si podle slov jeho autorů žije herní město vlastním životem.

Minecraft totiž funguje jako otevřený svět, ve kterém hráči můžou stavět, bourat, bojovat s různými tvory i mezi sebou a sbírat potravu. „Lidi tam staví vlastní věci, zabydlují se a vymýšlí i velké projekty. Například vznikl plán na přestavbu vily Tugendhat,” vylíčil Rosecký. Kdyby se skupina hráčů rozhodla zbourat Špilberk, mohli by to udělat. O svůj projekt ale tvůrci nepřijdou, hra totiž nabízí dva světy. Jeden zůstává v původní podobě, ten druhý si můžou hráči měnit dle libosti.

Největší práce byla se střechami a s tím, jak budou jednotlivé domy vypadat zevnitř. „Chtěli jsme docílit toho, aby to vypadalo hezky a zároveň aby tam bylo co prozkoumávat. Museli jsme si trochu vymýšlet, protože třeba interiéry budov v datech nejsou popsané,” řekl Brůža. Záležet si dali také na soše Jošta a brněnském orloji. Ty pak dodělávali přímo ve hře ručně.

Program, který si Vojtěch Brůža s Jonášem Roseckým sami vymysleli, pracuje s daty, jež jsou veřejně dostupná z portálů data.Brno a OpenStreetMap. „Jsme jediní na světě, kdo byl schopný vytvořit automatický generátor, který vezme mapové podklady a vygeneruje z nich 3D budovy a modely přímo v Minecraftu. To znamená, že jsme kromě Jošta a orloje ani kostičku nestavěli ručně,” vysvětlil Brůža.

Zájem o takový program vzbudili jeho tvůrci i ve světě. Spolupráci jim nabídla dublinská univerzita. Oba studenti ale chtějí projekt rozvíjet dál i tady v Česku. „Máme vizi tří různých oblastí, kde by se to dalo využít. Jednou je organizace soutěží ve strategických plánech rozvoje, například by mohli lidé vytvořit model nového hlavního nádraží,” nastínil Brůža. Možné je podle autorů také využití pro školy, kde učitelé stále více zařazují do osnov informační technologie. Rádi by zkusili nabídnout spolupráci také dalším vzdělávacím institucím, kterým by mohli pomoct oslovit mladší generace.

Minecraft je v současnosti nejprodávanější hrou na světě, a také jednou z nejhranějších. Do virtuálního Brna v ní se můžou připojit lidé z celého světa pomocí speciálního odkazu.