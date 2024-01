Na vývoji nového vysvědčení se podíleli i žáci a rodiče, kteří poskytovali na nový hodnotící systém zpětnou vazbu. Šestistranný dokument zaznamenává, jaké jsou silné stránky žáka i to, kde je prostor ke zlepšení. K osobnímu rozvoji má sloužit i sebehodnocení žáka. Tvůrci si od nového vysvědčení slibují také to, že povede děti k větší zodpovědnosti.

Do ověřování projektu se zapojila i Základní škola a mateřská školy Ivančice-Řeznovice. „Naše škola hodnotí slovně už kolem třiceti let,“ sdělila ředitelka Karla Černá. Systém hodnocení bylo ale nutné sjednotit. „Naši učitelé se hodně vyjadřovali o tom, co s nimi a jejich dětmi dělaly známky. A proto jsme se rozhodli pro změnu,“ dodala Černá.

Na otázku, jestli nový systém nepřidá práci zaměstnancům škol, odpověděla Černá, že je práce učitelů děti vzdělávat a vychovávat. Vyplňování formuláře je podle ní navíc méně náročné než vypisování klasického slovního hodnocení.

Se slovním hodnocením pracovali učitelé už dříve také na gymnáziu LABYRINTH. „ Do ověřování jsme se zapojili později. Tento systém ušetří čas učitelům,“ myslí si ředitel Břetislav Svozil.

Ředitel Odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT Michal Černý uvedl, že by chtěl nové vysvědčení zavést místo klasického co nejdříve. „Česká republika je jedna z mála zemí Evropské unie, která připouští, že učitelé hodnotí žáky v nejnižších třídách pouze známkou. Školy by mohly vysvědčení používat už na konci příštího pololetí,“ informoval Černý s tím, že je potřeba zahrnout formulář do vyhlášky.

Podle ředitelky Základní školy a Mateřské školy Střílky Martiny Raiserové změnilo nové hodnocení vnímání žáků učiteli. „Jde o to, aby měly děti radost z učení a nesly odpovědnost. Svět kolem nás se mění, ale náš školní systém je v některých ohledech stoletý,“ míní ředitelka.

Slovně hodnotí v České republice v současné době asi desetina škol, některé z nich neuvádějí známky. Ty je ale aktuálně nutné zahrnout do přihlášek na některé střední školy. Ministerstvo v současné době hledá za toto kritérium náhradu.