Zástupci společnosti Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy v kraji, nedávno podepsali smlouvu na dodávku automatů do vlaků Moravia, na železniční stanice a do některých autobusů. Náklady jsou pětapadesát a půl milionu korun. „S instalací automatů na železniční stanice počítáme v první polovině příštího roku. Automaty do vlaků nainstalujeme na přelomu let 2024 a 2025, do autobusů už na pomezí let 2023 a 2024," uvedl mluvčí firmy Kordis Květoslav Havlík.