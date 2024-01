Jeho auto rozhodně není jediným s českou poznávací značkou, které zde po novém roce zaparkovalo. Naopak. „Neřekl bych, že je tady výrazně levněji. Něco možná ano. Vesměs je ale řada věcí dražších. Avšak o to kvalitnějších. Především potraviny. Manželka zase nedá dopustit na prací prášky. Tomu já moc nerozumím. Jen vím, že je kupujeme pokaždé, když sem přijedeme,“ smál se muž z Ladné, když redakci k nahlédnutí otevíral kufr svého auta.

Oblast okolo hranic zná velmi dobře a má ji projetou. V Rakousku ostatně na dvacet let pracoval. „Nové obchody otevřeli v Hohenau, hodně lidí jezdívá i do Poysdorfu. Ale my preferujeme Mistelbach, líbí se nám tady. Od bývalých kolegů z práce vím, že sem taky jezdí pravidelně za nákupy,“ zmínil důchodce Josef, který čas od času v Rakousku nakupuje i pro syna nebo nejbližší příbuzné.

Domů na Břeclavsko se s manželkou vracejí zpravidla s plným kufrem. Zatímco v zimě si zvykli vyjíždět zhruba jednou za měsíc, v létě jsou v Mistelbachu i častěji. „Doma v Česku kupujeme snad jen pečivo. Z Rakouska si vozíme i různá másla, pomazánky nebo jogurty. Moje žena miluje tradiční italský salám Mortadella. Bez toho domů nejezdíme nikdy. Zkoušeli jsme ho koupit i u nás, ale chuť se nedá vůbec srovnat,“ vyprávěl Jihomoravan.

S placením si v Rakousku hlavu neláme. „Platíme vždy hotově v eurech. Je to pohodlnější. Nemusím přemýšlet, kde berou kartu, a kde naopak nikoli,“ prozradil jednaosmdesátiletý muž.

Prací prášky a aviváže výhradně v Rakousku nakupuje i žena, která se redakci představila jako Sylva. V alpské zemi už několik let pracuje. „Pokud mám být upřímná, pak musím přiznat, že se moc nedívám na cenu, ale spíš na kvalitu. A ta je třeba právě u pracích prášků v Rakousku výrazně lepší. Snažím se kupovat větší balení, ta mívají v Metru, což je obdoba českého Makra,“ zmínila Břeclavanka.

Levnější a kvalitnější shledává zboží nabízené u jižních sousedů i mladá máma Patricie Piknová ze Zaječí. V Rakousku pořizuje prakticky vše. „Když mi něco dochází, třeba drogerie nebo dekorativní kosmetika, tak se s partnerem sbalíme a vyjedeme do Mistelbachu. Objektivně nedokážu posoudit, zda je zboží opravdu levnější, nikdy jsem ceny přesně podle účtenek nesrovnávala, ale mně to tak připadá. Bez debat je ovšem kvalitnější,“ tvrdí žena.

Do obchodů v tuzemsku chodí pouze na běžné každodenní nákupy nebo pro oblečení. „U nás kupujeme pečivo, sýry nebo šunku. A v Rakousku zbytek. Šampony, sprchové gely, čisticí tyčinky do uší, prací prášky a gely, zkrátka všechno,“ vyjmenovala Piknová.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Pro drogerii a krmivo pro domácí zvířata zase do Rakouska jezdí Rakvičanka Soňa Průdková. „Možná si to namlouvám, ale připadá mi, že našim domácím mazlíčkům krmivo kupované v Rakousku víc chutná. Drogerie prodávaná v Rakousku je podle mě kvalitnější. Zda levnější, to nevím. Já si domů vozím gely na praní, aviváže, nebo třeba i papírové kapesníky. Třeba třívrstvé z Rakouska se s těmi v Česku vůbec nedají srovnat. Jsou jemnější, a to výrazně,“ porovnala Průdková.

Čas od času si domů přiveze i pečivo nebo třeba mraženou zeleninu. „Ta, kterou koupím v rakouském obchodě, mi přijde chutnější. Nejčastěji jezdím do řetězce Hofer. Dobře se mi v něm nakupuje. Mají výborné jogurty, které si zamilovala celá rodina. Synovi, když byl ještě menší, jsem odsud pak vozívala pokaždé karamelové vafle, ty miloval,“ usmívala se žena z Rakvic.