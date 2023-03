„Spolu s odborníky jsme se loni shodli, že chceme, aby se plechy ze střechy věže staly symbolem této rozsáhlé rekonstrukce. Po složitých zkušebních procesech ražby a vůbec pátrání po vzhledu původního platidla, teď máme v trezoru několik tisíc mincí. Část z nich zamíří do časového pouzdra pro další generace, větší počet pak bude v prodeji,“ sdělil ředitel Znojemské besedy František Koudela.

Historie radniční věže se vine od léta 1447, kdy se dělníci pustili do její výstavby. O sto padesát let později tehdejší břidlicovou krytinu vystřídal plech a právě z něj nyní pamětní mince vznikly. Místostarostka Znojma Bohumila Beranová připomněla, že cílem je zachování co největšího počtu historických součástí.

„Některé z nich chceme po znovuotevření představit ve vestibulu věže, kde vznikne nová expozice. Stejnou váhu ale přikládáme také časovým schránkám pro další generace. Desítky, možná stovky let tak budou v kopuli uchovány zásadní dokumenty jako zprávy, vzkazy, noviny, pak také předměty, a v neposlední řadě i pamětní mince,“ uvedla místostarostka Beranová.