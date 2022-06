Do studie, jejíž výsledky byly zveřejněny začátkem června v The New England Journal of Medicine, se zapojilo dvanáct pacientů s rakovinou konečníku. Ač šlo zatím o první fázi klinických studií, výsledky jsou neuvěřitelné. U všech dvanácti nemocných, kterým odborníci lék podali, nádor zmizel bez jakýchkoli vedlejších účinků.