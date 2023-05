Spánková hygiena a kvalitní spánek jsou základem pro zdravé tělo. Spíte málo, neklidně nebo chodíte spát v různou noční hodinu? To se může podepsat nejen na vašem fungování a dostatku energie během dne, ale také vést k vážným zdravotním problémům.

Pro dobrý spánek je třeba odstranit z ložnice rušivé vlivy | Foto: Shutterstock

Člověk je jediným savcem, který vědomě oddaluje spánek, ačkoliv paradoxně organismus dříve zemře na spánkovou deprivaci než nedostatkem jídla. Kvalitní spánek je přitom jedním ze základních kamenů dobrého zdraví, obnovuje fyzickou i psychickou sílu, snižuje riziko vysokého krevního tlaku, deprese a obezity, uvádí se na Národním zdravotnickém informačním portálu.

Dlouhodobě narušený či příliš krátký spánek s sebou nese kromě únavy také nedostatek energie. A, což mnoho lidí neví, také rozvoj chronického zánětu.

Neurolog Šonka: Častá spánková apnoe vede k demenci, poruchám nálady i cukrovce

„Chronický zánět zjednodušeně řečeno upozorňuje na to, že v těle je určitá nerovnováha prozánětlivých a protizánětlivých látek. To narušuje optimální fungování buněk a může vést k dlouhodobým zdravotním problémům – od kardiovaskulárních nemocí, přes obezitu, diabetes, až třeba po Alzheimerovu chorobu a další onemocnění.

Pokud na svém těle zpozorujete zánětlivé projevy, je potřeba navštívit vašeho praktického lékaře,“ vysvětluje lékařka Jarmila Bečvářová, vedoucí laboratoří SYNLAB.

Poznat zánět není snadné

A jaké projevy zánět má? Záleží na tom, zda se jedná o zánět akutní nebo chronický, a jaká je lokalizace zánětu v těle.

„U chronického mohou být projevy místní nebo celkové. Kromě místních, jako je zarudnutí, otok, bolestivost, se mohou objevit i symptomy celkové, tedy únava, horečka, nevolnost, malátnost a další, které nemusí být úplně rozpoznatelné,“ vysvětluje Václava Lorencová, lékařka z hematologické laboratoře SYNLAB.

Spánková hygiena pro kvalitnější spánek:

Zdroj: Youtube

Záleží, jaký orgán je zánětem postižený. Častým problémem bývají také onemocnění zubů, dýchacích cest, vedlejších nosních dutin, močových cest, ledvin, zažívacího traktu, eventuelně kloubů, případně kardiovaskulární komplikace.

Diagnostika zánětu: prozradí ho krevní testy

U infekčního zánětu, způsobeného bakteriemi nebo viry, je potřeba zjistit také možný patogen, způsobující onemocnění. Obecně zánět pomohou odhalit jednak potíže, které pacient popisuje, ale důležité jsou především krevní testy.

Z vyšetření je vhodné doplnit stanovení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), což je látka vytvářená v játrech a vylučovaná do krevního oběhu. Jak vysvětluje web lebtestsonline.cz, koncentrace CRP významně roste během několika hodin po vypuknutí infekce.

Co jíst při střevních zánětech? Vyhněte se smaženému, tučnému a dráždivému jídlu

Z krve se hodnotí dále sedimentace a krevní obraz. „K objasnění zánětu přispějí vyšetření moče a ledvin, případně některá cílená vyšetření – jaterní testy, testy na štítnou žlázu, revma, specifické protilátky a podobně. Dalším stupněm u komplikovanějších stavů mohou být též vyšetření radiodiagnostická, třeba rentgen, sonografie, a další,“ dodává doktorka Lorencová

Možná chybí déčko

Na samotnou kvalitu spánku má vliv mnoho faktorů. Jedním z nich může být mimo jiné i nízká hladina vitamínu D.

„Tělo jej přirozeně přijímá ze slunečního záření. Problém ale nastává na podzim, v zimě a obzvlášť na jaře, kdy se vitamín vlivem slunečního svitu nevytváří. Tělo tak čerpá pouze z letních zásob, které mu postupně docházejí,“ vysvětluje doktorka Bečvářová.

Z krevního testu, který si lidé mohou i sami zaplatit, lze stanovit, zda člověka netrápí nízké hodnoty vitaminu D.

Jak na nejlepší jarní detox? Zapomeňte na hladovění a pečujte o sebe

Chronická onemocnění souvisí se životním stylem a také určitou genetickou dispozicí. To, co můžeme ovlivnit, je kromě dostatečného spánku samozřejmě celkový zdravý životní styl, přiměřený pohyb, umění relaxace a nezastupitelné jsou pravidelné preventivní prohlídky.

Deset tipů pro dobrý spánek



Odborníci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny radí na webových stránkách následujících tipy pro správnou spánkovou hygienu:



· Do postele uléhat jen při pocitu ospalosti.

· Nespat během dne, výjimkou může být krátký odpolední spánek na 30-45 min.

· Každý den uléhat i vstávat pravidelně, ve stejnou denní dobu, a to i o víkendech.

· Pro spaní zajistit dobře vyvětranou místnost, optimální teplotu (18–20°C), ticho a tmu.

· Z ložnice odstranit veškeré rušící předměty, třeba tikající hodiny.

· Nepít povzbuzující nápoje, jako jsou káva, energetické nápoje, černý či zelený čaj, kola, nebo kakao 4-6 hodin před ulehnutím.

· Nekouřit před spaním ani při nočním probuzení. Nikotin také stimuluje.

· Před spaním nepít alkohol.

· Vyvarovat se konzumaci těžkých jídel těsně před ulehnutím.

· Při neschopnosti usnout do 30 minut opustit lůžko a věnovat se nějaké příjemné, monotónní činnosti – čtení, poslechu relaxační hudby.