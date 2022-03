Strach z mnoha obětí. Ukrajiny je mi líto, říká Běloruska žijící na jižní Moravě

Šok, vyděšení lidé, stěhování obyvatel do protiatomových krytů či kolabující doprava. Obrázky a videa z války na Ukrajině vhání do očí slzy Bělorusce Yuliyi Zaharodkině žijící pět let v Brně, která pochází z Minsku. „Událost z noci na čtvrtek pro mě byla šokem. Snažím se zůstat neutrální, ale v této situaci je mi Ukrajiny velmi líto. Myslím si, že ve světě diplomacie by se takové věci neměly stávat,“ říká exkluzivně redaktorce Deníku Rovnost mladá žena.

Běloruska Yuliya Zaharodkina žije v Brně pět let. | Foto: Foto: Yuliya Zaharodkina