Šofér totiž začal zběsile ujíždět, přitom opakovaně hrubým způsobem porušoval veškeré dopravní předpisy a značně překračoval rychlostní limity," informoval v pátek o akci z nedělního odpoledne policejní mluvčí Petr Vala.

Zdroj: Youtube

Při ujíždění muž dokonce objížděl zpomalovací ostrůvky zleva, nedával přednosti na křižovatkách, kruhové objezdy projížděl protisměrem, ale především ve vysoké rychlosti ohrožoval a vytlačoval nejen protijedoucí automobily. "Přes Suchohrdly si to chtěl namířit až do obce Dyje, to mu ale poblíž znojemské betonárky překazili policisté, kterým se ho podařilo bleskově předjet a zablokovat. Mužova reakce na sebe ale nenechala dlouho čekat, pohotově zařadit zpátečku a pronásledování mohlo pokračovat. Tentokrát si to namířil do obce Dobšice, kde se policistům pokusil pohotově zmizet v úzkých uličkách mezi rodinnými domy," pokračoval Vala.

Policisté našli odstavený vůz prázdný poté, co se jim na malý okamžik vzdálil z dohledu. "Žádáme všechny občany, kteří byli ohroženi jízdou tohoto řidiče, aby se přihlásili na linku 158. Jejich svědectví je totiž velmi důležité, neboť celý případ je v současnosti prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu Obecné ohrožení, za což podezřelému hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi," dodal mluvčí.