O týden později důchodce kontaktoval z jiného telefonního čísla muž, který tvrdil, že musí jeho přihlášení dokončit. Začal ho navádět po telefonu. Po chvíli seniorovi nabídl, že bude lepší a rychlejší, když se na dálku přihlásí do jeho počítače. „Jakmile měl údajný pomocník přístup do jeho počítače, zmocnil se tam uložených dokumentů. Vše si stáhl k sobě a důvěřivému seniorovi v počítači nic nenechal. Po smazání všech složek mu na závěr na ploše zobrazil fotku neznámého muže s vyplazeným jazykem. Teprve potom senior pochopil, že narazil na podvodníka,“ dodala policistka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.