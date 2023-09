Rány pěstmi do obličeje, vyražené zuby, údery do ledvin, krvavé podlitiny kolem očí nebo několik zlomených žeber. Takový je částečný výčet zranění, která obžalovaný způsobil o devatenáct let staršímu milenci své manželky.

„Poškozený utrpěl hematomy na hlavě, krvácení do zvukovodu, masivní otoky, zlomeninu lícní kosti a krevní výrony kolem pravého ramene. Po útoku ležel ve Fakultní nemocnici Brno, poté v Rakousku,“ vyjmenoval zranění soudce Adam Kafka.

Kromě toho krvácel muž do břicha, údery odsouzeného muže mu současně poškodily slezinu. „Vyhrožoval poškozenému smrtí natolik závažně, že to vzbudilo obavu, aby jej skutečně neusmrtil,“ pokračoval soudce Kafka. Podle slov ženy obžalovaného mělo mít jejich manželství po letech společného soužití spíše charakter spolubydlení.