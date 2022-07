„Sto dvacet přestupků pak muselo být pro svou vážnost postoupeno do správního řízení, zbytek policisté vyřešili na místě pokutou. Ve čtvrtině případů došlo k uložení kauce. Jednalo se o zahraniční řidiče, kdy bylo nebezpečí, že se jednoduše nedostaví k případnému správnímu řízení,“ informoval v sobotu policejní mluvčí Petr Vala.

Na kaucích řidiči odevzdali celkem čtyři miliony korun. „Přetížená vozidla jich mělo více než dvě stě, to je téměř polovina kontrolovaných vozidel. Dvacet dva hříšníků se pak odmítlo nízkorychlostnímu vážení vůbec podrobit, ale oproti loňsku se jedná o výrazné zlepšení. Za sledované období bylo totiž v tehdy těchto přestupků dvakrát víc,“ připomněl Vala.

Dal to do souvislosti s posledním několikanásobným navýšením pokuty. Takovému hříšníkovi nově na místě hrozí sankce až do výše sto tisíc korun. Naposledy ve čtvrtek dopoledne se v souvislosti s tím na dálnici D1 konala jedna z mnoha dopravně bezpečnostních akcí, která nebyla zaměřena jen na dodržování sociálních předpisů, předepsaných rozměrů a technického stavu vozidel a souprav, ale i na běžné silniční nešvary.

Na několik hodin se policejní hlídka společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu zaměřila především na řidiče kamionů. „Během akce jich zastavili pět, aby je podrobili hloubkové kontrole, a nakonec všichni odjeli s nějakou pokutou. Nejčastěji se jednalo o špatně zajištěný náklad, překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo porušení sociálních předpisů jako přestávka v jízdě. Vůbec nejhůř dopadl profesionální řidič rozvážkové společnosti, který řídil velký kolos bez vložené karty řidiče do tachografu,“ popisoval mluvčí.

Na místě hříšník zaplatil několikatisícovou blokovou pokutu. „Nemalá sankce ale čeká i dopravce, tomu za pochybení zaměstnance hrozí pokuta až do výše 350 tisíc korun,“ dodal Vala.