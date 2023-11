Oba už letos v lednu soud v Třebíči pravomocně odsoudil za to, že loni v listopadu na čerpací stanici v Třebíči obrali mladého jihlavského hokejistu Jiřího Doležala o klubové tričko. Soud celou záležitost uzavřel jako zvlášť závažný zločin loupeže se sazbou od dvou do deseti let.

VIDEO: Hokejistu Jihlavy oloupili v Třebíči o klubové tričko, dostali podmínku

Podle informací Deníku se ale ve Znojmě opakovala prakticky totožná situace jako v Třebíči. Nebylo to na čerpací stanici, ale v parku po hokejovém utkání mezi Znojemskými Orly a Horáckou Slavií Třebíč 22. srpna po osmé hodině večer.

Musil a Zachara obestoupili čtyřiatřicetiletého muže, který parkem procházel a přes ruku měl přehozený dres Znojma. Z bezprostřední blízkosti mu měli říci, ať jim vydá hokejový dres a nedělá problémy, nebo to schytá. Přitom měli zatínat pěsti a obestoupit ho každý z jedné strany. Poškozený odmítl dres vydat, ale když Musil a Zachara svou výhrůžku údajně zopakovali, nakonec jim ho dal.

Když si pak druhý den poškozený fanoušek prohlížel na sociálních sítích zveřejněné fotografie z hokejového utkání, na jedné z nich poznal oba muže, kteří ho předtím o dres připravili. Nakonec se obrátil na policii. Ta pak zjistila, že má dres Musil u sebe doma.

Pokud se celý případ znovu dostane před soud, mohou oba obvinění vzhledem k předchozímu podmíněnému odsouzení skončit za mřížemi. K tomu jim soudy mohou proměnit podmíněně nařízené tresty k výkonu trestu. Musil letos v lednu odešel od soudu s trestem na osmnáct měsíců, Zachara na čtrnáct měsíců.

Policie se o loňský případ začala zajímat, protože si to poškozený Doležal nenechal líbit. Vše, co vypověděl, pak také potvrdily záznamy z kamer na čerpací stanici.

„Řekl jsem, že jim nic nedám,“ uvedl pro Deník Jiří Doležal. Jenže to nebylo nic platné. Fanoušci SK Horácké Slavie Třebíč na mladého hokejistu doráželi se slovy: „Sundej to tričko, s tím tady nemáš co dělat. Jestli mi ho nedáš, tak nikam nepojedeš,“ přičemž Musil držel Doležala pravou rukou pod krkem za lem trička, které se mu snažil násilím stáhnout přes hlavu. Zachara se do toho aktivně zapojil tím, že opakoval, ať jim dá tričko a pohyboval se kolem auta.

„Já chápu, že tu existuje nějaká rivalita, ale takhle to přece nejde, aby se tu lidi násilím svlékali kvůli tomu, že se někomu nelíbí, co má na tričku. Navíc jsem odchovanec třebíčského hokeje, narodil jsem se tu, a za Slavii jsem i hrával. A nyní v Třebíči i bydlím,“ poznamenal Doležal. Uloupené tričko nakonec dostal zpět.

