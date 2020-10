Místo placení bodl taxikáře loveckým nožem do krku. Za pokus o vraždu stráví dvaadvacetiletý Filip Stašek dvanáct let za mřížemi. V pondělí o tom rozhodl brněnský krajský soud. Případ se stal letos v lednu ve Znojmě.

Dvaadvacetiletého Filipa Staška poslal v pondělí Krajský soud v Brně za pokus o vraždu na dvanáct let za mříže. | Foto: Terezie Sekáčová

Obžalovaný měl taxikáře pozvat k sobě domů, protože u sebe neměl peníze. V bytě jej ale nakonec zdržoval a posléze i napadl. „Neustále poškozenému bránil v odchodu, povídal mu o jímce na zahradě a jak by nikoho nenašli, kdyby do ní někdo spadl,“ popsal situaci soudce Michael Vrtek. Stašek poté při odemykání dveří bodl taxikáře v nestřeženém okamžiku loveckým nožem do krku a pořezal mu ruku, kterou poškozený zvedl na obranu.