„Na linku 156 totiž nahlásil syn, že se jeho otec chce oběsit. Když strážníci do tří minut dorazili na místo, byl otec na půdě a uvazoval si smyčku již uchyceného lana kolem hlavy. Zabránit se mu v tom snažil jeho syn,“ uvedl v pátek preventista Městské policie Znojmo Petr Hladký.

Strážníci začali s mužem, který chtěl sebevraždou vyřešit zdravotní i rodinné problémy, komunikovat. „Pomohl jim na takové situace cílený školící kurz, kterým si v minulosti prošli. Po několika minutách se strážníkům podařilo muže přimět k tomu, aniž by museli použít násilí, aby pokusu na sebevraždu zanechal. Pak odešel se strážníky do bytu, kde byl dopis na rozloučenou,“ dodal Hladký s tím, že do nemocnice na psychiatrické oddělení ho následně odvezla sanitka záchranářů.