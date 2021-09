S ohledem na možné nepřesnosti je možné, že hladina alkoholu v krvi Valihracha se mohla pohybovat na hranici středního až těžkého stupně opilosti. Intenzita síly použitá při útoku nožem byla podle Zeleného malá. „Do dvou centimetrů pod kůži probíhají velké cévy a pokud by protnul některou z těchto velkých, bezprostředně by ohrozil život poškozeného,“ řekl.

Obžalovaný v sobě měl také přibližně pět tablet Rivotrilu a dvě tablety Xanaxu. „Zkoušel jsem to poprvé, nevěděl jsem, jaký to bude mít účinek. Chtěl jsem se cítit v pohodě,“ vysvětlil Valihrach. Sám ale přiznal, že bral drogy, konkrétně pervitin.

Podle psychiatrického vyšetření má Valihrach emočně nestabilní poruchu osobnosti impulzivního typu. „Jde o poruchu osobnosti, dříve známou jako psychopatie. Je to něco, s čím se člověk narodí a musí se s tím naučit žít,“ vylíčil soudní znalec v oblasti psychiatrie Petr Nedoma.

Mladý muž je obžalovaný z pokusu o vraždu a z výtržnictví. „Nejdříve slovně a poté fyzicky v úmyslu ho usmrtit napadl poškozeného a to tak, že v ruce držel svůj otevírací nůž, kterým úmyslně máchal před sebou a snažil se poškozeného takto opakovaně zasáhnout. Přitom jej pořezal na několika místech v horní polovině těla,“ sdělil v obžalobě státní zástupce Robert Hanuš.

/VIDEO/ Mladík nožem napadl muže naproti bývalé celnici u nádraží ve Znojmě. Hrozí mu deset až osmnáct let vězení. Osmadvacetiletý Tomáš Valihrach si 30. června koupil čtyři dvoulitrové lahve piva, které vypil v parku. „Pak jsem si hodil tabletky, abych se dostal do rauše a šel si koupit další pivo,“ vypověděl u dnešního krajského soudu. Cestu na nádraží si obžalovaný podle něj nepamatuje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.