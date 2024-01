Neštěstí se odehrálo začátkem března kolem páté odpoledne v jedné ze zahradních chatek ve znojemské místní části Oblekovice. Poté, co si bývalá přítelkyně obžalovaného přijela do chatky vyzvednout své věci, měl Rehula zaútočit na jejího kamaráda, který ji na místo přivezl. Sám obviněný u soudu přiznal, že poškozeného bodl, nesouhlasil však, že měl za cíl jej zavraždit.

„Vůbec jsem mu nemířil na životně důležité orgány, on na mě pořád útočil, a tak jsem se mu snažil bránit. Mířil jsem na rameno, ale pak už bylo pozdě. Když jsem se k němu s nožem rozešel, stál rovně, jenže pak se otočil a už jsem nemohl nic dělat. Pořád na mě řval, že se máme porvat jako chlapi,“ vypověděl sedmadvacetiletý Róbert Rehula před soudním senátem.

Obžalovaný současně zmínil, že se v tentýž den dopoledne se svědkyní rozešli poté, co se pohádali v autobuse. Do zahradní chatky přijela žena vpodvečer se svým kamarádem, aby si vyzvedla potřebné věci. Po obviněném požadovala také léky, které měla užívat a zapíjet je alkoholem.

Protože Rehula chtěl, aby dvojice z místa odešla, vytáhl teleskopický obušek a snažil se je z pozemku vyhnat. Obuškem proto máchl kolem poškozeného, nástroj mu ale vypadl z ruky. Posléze na něj muž začal křičet, aby se poprali jako chlapi. Obžalovaný měl ale v zadní kapse kalhot nůž.

Poškozeného bodl do zad

„Obviněný se dostal za poškozeného a bodl jej do zad, čímž mu způsobil bodnořeznou ránu. Nůž pronikl lopatkou do hrudníku a propíchl plíci. Obžalovaný následně na muže přestal útočit a třikrát propíchl pneumatiku osobního vozidla, kterým dvojice přijela. Následně útoku zanechal a odběhl zpět do zahradní chatky. Jednal s vědomím, že může poškozenému způsobit smrt,“ četl obžalobu státní zástupce Milan Richter.

Na dotaz, proč Rehula vytáhl obušek a nůž, když se proti němu poškozený neměl jak bránit, obžalovaný u hlavního líčení odpovědět nedokázal.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Muž byl trestaný již v minulosti, za pokus o vraždu mu nyní hrozí až osmnáct let ve vězení. Projednávání případu bude pokračovat výslechem poškozeného a klíčové svědkyně.