„Prověřovali dvaapadesátiletého muže a jeho devětatřicetiletou spolujezdkyni z východní Evropy. Kontrola vozidla pokračovala bez problémů až do žádosti o otevření dveří nákladového prostoru dodávky Peugeot Boxer. Řidiči se do tohoto úkonu moc nechtělo, působil nervózně a měl rozhodně proč,“ informoval ve středu o případu z minulého pátku policejní mluvčí Pavel Šváb.

Zdroj: Youtube

Zdůraznil, že muž v rozporu se všemi bezpečnostními předpisy a hlavně nelegálně převážel pravděpodobně do Německa třicet migrantů z Libanonu, Afghánistánu, Somálska nebo Sýrie. „V pondělí kontrolovali policisté VW Golf, který řídil jiný muž z východní Evropy. Šest cizinců ze Sýrie a Libanonu se s řidičem vmáčklo do osobního auta pro pět lidí. Muž se odpovídá z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, hrozí mu až pět let ve vězení.,“ dodal Šváb.

